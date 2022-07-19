Дочь Моники Беллуччи потеряла сознание и упала с подиума (фото)

Девушка приняла участие в модном показе.

17-летняя дочь Моники Беллуччи Дева Кассель потеряла сознание и упала с подиума во время модного показа. Об этом сообщают телеграм-каналы.

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Дочь итальянской актрисы и французского актера Венсана Касселя недавно дефилировала в прозрачном кружевном платье в Италии на показе Dolce & Gabbana haute couture сезона осень-зима 2022-2023.

Однако прямо во время дефиле Дева Кассель потеряла сознание и упала с подиума. Собравшиеся сразу помогли дочери звездных супругов подняться.

[ + – ] Дева Кассель упала во время модного показа

Дева Кассель сейчас активно строит карьеру модели. Она участвует в модных показах известных брендов и украшает обложки влиятельных глянцев.

Недавно дочь Беллуччи и Касселя наладила хорошие отношения с россиянами за границей и проводит с ними много времени.

[ + – ] Дева Кассель

Напомним, 17-летняя Дева Кассель поделилась редким фото со своим бойфрендом. Дочь актерской пары встречается с моделью из Парижа – Лукой Саландрой.

Также Фокус более подробно писал о показе Dolce&Gabbana в Италии. На подиум дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя вышла в прозрачном платье.