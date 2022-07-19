Донька Моніки Беллуччі знепритомніла та впала з подіуму (фото)

Дівчина взяла участь у модному показі.

17-річна донька Моніки Беллуччі Діва Кассель знепритомніла та впала з подіуму під час модного показу. Про це повідомляють телеграм-канали.

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Донька італійської акторки та французького актора Венсана Касселя нещодавно дефілювала в мереживній прозорій сукні в Італії на показі Dolce & Gabbana haute couture сезону осінь-зима 2022-2023.

Проте прямо під час дефіле Діва Кассель знепритомніла та впала з подіуму. Присутні одразу допомогли доньці зіркового подружжя піднятися.

[ + – ] Діва Кассель впала під час модного показу

Діва Кассель активно будує кар'єру моделі. Вона бере участь у модних показах відомих брендів та прикрашає обкладинки впливових глянців.

Нещодавно донька Беллуччі та Касселя налагодила хороші стосунки з росіянами за кордоном та проводить з ними багато часу.

[ + – ] Діва Кассель

Нагадаємо, 17-річна Діва Кассель поділилася рідкісним фото зі своїм бойфрендом. Донька акторської пари зустрічається з моделлю з Парижа — Лукою Саландрою.

Також Фокус більш детально писав про показ Dolce & Gabbana в Італії. На подіум донька Моніки Беллуччі та Венсана Касселя вийшла у прозорій сукні.