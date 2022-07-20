Украинский певец Юрко Юрченко чуть не погиб в бою под обстрелом

Под обстрел музыкант попал вместе с другом – писателем Сергеем Лойко

Известный украинский певец Юрко Юрченко, лидер группы "Юркеш", который воюет против российских оккупантов в составе батальона "Карпатська Січ", чуть не погиб на фронте. Об этом он рассказал в интервью радио "Промінь".

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Под обстрел певец попал вместе со своим командиром, и известным писателем Сергеем Лойко, который написал роман "Аэропорт" о героической обороне Донецкого аэропорта.

Юрченко рассказал, что обстрел начался, скорей всего из-за того, что кто-то "сдал" их позиции. Где именно это произошло – он не сообщил, как и когда это было. Но он признался, что сделал селфи во время короткой передышки, осознавая, что оно может быть последним.

[ + – ] Селфи Юрка Юрченко, сделанное в бою Фото: Facebook Yurko-Yurcash Yurchenko (Yurcash)

"Кто-то нас сдал, мы вышли на поле, и попали под обстрелы. Я так быстро никогда не бегал, и сразу понял, зачем каска. Падало все ближе и ближе, я уже простился с жизнью, сделал последнее фото. А рядом мой побратим говорит: "Люди, мы сейчас с вами находимся в лучшем месте. Это большая для нас честь. Сначала я подумал: "Что он несет?" А потом понял – если человек заряжен на победу, он считает честью делать это дело", — рассказал певец.

Юрченко признался, что осознал: жизнь бойца на передовой может оборваться в любую минуту, а потому постоянно бояться – непродуктивно. По его мнению, нужно просто делать свою работу.

"Насыпают часто – и кассетами, и фосфорами. Бежать от войны – дурное дело. Никто не знает, куда прилетит, а работу нужно делать, доставлять боеприпасы", — отметил артист.

Он напомнил, что война – это не только военные действия, как таковые, но еще и логистика, которая включает в себя не только поставку боеприпасов, но и всего необходимого для бойцов.

"Война – это не только сидеть в окопах или наступать. Это логистика, это какие-то нужные вещи – даже крем от комаров. В этом процессе задействовано очень много людей. Все уже налажено и сегодня работает, как часы", – подчеркнул Юрченко.

Напомним, после полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года, Юрко Юрченко сначала вступил в ряды теробороны, а потом отправился на передовую.

Ранее Фокус писал об украинских артистах, которые вступили в ряды ВСУ. Это Макс Барских, Коля Серга, Андрей Хлывнюк, фронтмен группы "Бумбокс", и многие другие.

Хлывнюк уже успел получить ранение во время минометного обстрела. Осколок вражеского снаряда прилетел ему в лицо.