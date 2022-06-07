"Как будто дали кулаком". Андрей Хлывнюк рассказал о ранении в голову

В настоящее время артист защищает Украину в рядах ВСУ.

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Украинский певец и фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк эксклюзивно поделился деталями об осколочном ранении в лицо, которое он получил в марте 2022. Об этом лидер группы, сразу после начала полномасштабной войны вступивший в ряды Теробороны, рассказал в интервью программе "Звездный путь".

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Обломок от вражеского снаряда ранил 42-летнего Андрея во время падения, когда он с другими бойцами запрыгивал в яму, спасаясь от минометных обстрелов. По словам артиста, это было похоже на удар кулаком, от которого его повалило на землю.

[ + – ] Андрей Хлывнюк рассказал о ранении вражеским снарядом

"Это было в процессе падения, потому что мы прыгали в яму. Орки дождались, пока мы остановимся, чтобы вести огонь прицельно, колонна двигалась, остановилась. Мы начали разгружаться, чтобы отпустить машину и идти форсировать речку. Мы должны были перейти на другую сторону, чтобы зайти в Ирпень. И ребята таки вошли. Они перегруппировались, подождали нужное время", – отметил украинский музыкант.

Напомним, Андрей Хлывнюк вступил в ряды ВСУ сразу после начала полномасштабной войны в Украине, а недавно отправился воевать на восток страны.

Также Фокус писал об общей песне Андрея Хлывнюка и британской группы Pink Floyd "Ой у лузі червона калина", занявшей первые места в чартах десятков стран.