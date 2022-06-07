"Ніби дали кулаком". Андрій Хливнюк розповів про поранення в голову

Наразі артист захищає Україну у лавах ЗСУ.

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Український співак та фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк поділився деталями про осколкове поранення в обличчя, яке він отримав у березні 2022. Про це лідер гурту, який одразу після початку повномасштабної війни вступив до лав Тероборони, розповів в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях".

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Уламок від ворожого снаряда поранив Андрія під час падіння, коли він з іншими бійцями застрибував у яму, рятуючись від мінометного обстрілу. За словами артиста, це було схоже на удар кулаком, від якого його повалило на землю.

[ + – ] Андрій Хливнюк розповів про поранення ворожим снарядом

"Це було в процесі падіння, тому що ми стрибали в яму. Орки дочекалися, поки ми зупинимося, щоб вести вогонь прицільно, колона рухалася, зупинилася. Ми почали розвантажуватися, щоб відпустити машину і йти форсувати річечку. Ми повинні були перейти на інший бік, щоб зайти в Ірпінь. І хлопці таки увійшли. Вони перегрупувалися, почекали потрібний час", – зазначив український музикант.

Нагадаємо, Андрій Хливнюк вступив до лав ЗСУ одразу після початку повномасштабної війни в Україні, а нещодавно вирушив воювати на схід.

Також Фокус писав про спільну пісню Андрія Хливнюка та британського гурту Pink Floyd, яка посіла перші місця у чартах десятків країн.