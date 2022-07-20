Український співак Юрко Юрченко мало не загинув у бою під обстрілом

Під обстріл музикант потрапив разом із другом — письменником Сергієм Лойком.

Відомий український співак Юрко Юрченко, лідер гурту "Юркеш", який воює проти російських окупантів у складі батальйону "Карпатська Січ", мало не загинув на фронті. Про це він розповів в інтерв'ю радіо "Промінь".

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Під обстріл співак потрапив разом зі своїм командиром і відомим письменником Сергієм Лойком, який написав роман "Аеропорт" про героїчну оборону Донецького аеропорту.

Юрченко розповів, що обстріл почався, швидше за все, через те, що хтось "здав" їхні позиції. Де саме це сталося — він не повідомив, як і коли це було. Але він зізнався, що зробив селфі під час короткого перепочинку, усвідомлюючи, що воно може бути останнім.

[ + – ] Селфі Юрка Юрченка, зроблене в бою Фото: Facebook Yurko-Yurcash Yurchenko (Yurcash)

"Хтось нас здав, ми вийшли на поле та потрапили під обстріл. Я так швидко ніколи не бігав і одразу зрозумів, навіщо каска. Падало все ближче й ближче, я вже попрощався з життям, зробив останнє фото. А поруч мій побратим каже: "Люди, ми зараз із вами перебуваємо в кращому місці. Це велика для нас честь. Спочатку я подумав: "Що він несе?" А потім зрозумів — якщо людина заряджена на перемогу, вона вважає за честь робити цю справу", — розповів співак.

Юрченко зізнався, що усвідомив: життя бійця на передовій може обірватися будь-якої хвилини, а тому постійно боятися — непродуктивно. На його думку, потрібно просто виконувати свою роботу.

"Насипають часто — і касетами, і фосфорами. Тікати від війни — погана справа. Ніхто не знає, куди прилетить, а роботу треба робити, доставляти боєприпаси", — зазначив артист.

Він нагадав, що війна — це не лише воєнні дії як такі, але ще й логістика, яка включає не лише постачання боєприпасів, а й усього необхідного для бійців.

"Війна — це не тільки сидіти в окопах чи наступати. Це логістика, це якісь потрібні речі — навіть крем від комарів. У цьому процесі задіяно дуже багато людей. Усе вже налагоджено і сьогодні працює, як годинник", — наголосив Юрченко.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року Юрко Юрченко спочатку вступив до лав тероборони, а потім вирушив на передову.

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