Бар в США предлагает заказать шот Джонни Деппа посетителям, нуждающимся в помощи

Специальный код был создан после скандального суда между Деппом и его бывшей женой Эмбер Херд

Бар в Соединенных Штатах разместил постер, призывающий посетителей заказывать шот Джонни Деппа как призыв о помощи. Об этом пишет фанатский ресурс актера

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В объявлении указано, что посетители бара, которые почувствую себя в опасности, просто должны подойти к бармену и заказать шот Джонни Депп.

Если попросить напиток в чистом виде – это значит, что посетителя нужно просто проводить из здания. Если попросить шот со льдом – персонал вызовет посетителю такси, а если заказать Джонни Деппа с лаймом – это сигнал к тому, что нужно вызвать полицию.

[ + – ] Шот Джонни Деппа

Такая инициатива бара была вдохновлена ​​кодовой фразой "Позовите Анжелу" в Великобритании, в графстве Линкольншир. Если посетитель заведения чувствует себя в опасности, он просто должен попросить персонал "вызвать Анжелу" и те поймут, что гостю нужна помощь.

Кампания Ask for Angela была начата в 2016 году и названа в честь Анжелы Кромптон, женщины, которую убил собственный муж в 2012 году после ссоры о ремонте дома.

В США о помощи можно попросить, заказав шот Ангела. А теперь еще и шот Джонни Деппа. Во время суда актер отметил, что надеется – его стремление к тому, чтобы сказать правду, поможет другим, мужчинам или женщинам, которые оказались в моей ситуации". Видимо, эта его речь и сподвигла владельцев бара на создание нового кода.

Напомним, суд в США завершился в пользу Джонни Деппа. Он записывает новый альбом со старым другом и уже посвятил две песни бывшей жене, изменил имидж и возвращается в большое кино. У Эмбер Херд дела обстоят не так радужно. Она не может выплатить многомиллионную компенсацию своему бывшему мужу и собирается написать мемуары, чтобы поправить свое финансовое положение.