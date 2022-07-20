Бар у США пропонує замовити шот Джонні Деппа відвідувачам, які потребують допомоги

Спеціальний код було створено після скандального суду між Деппом і його колишньою дружиною Ембер Герд

Бар у Сполучених Штатах розмістив постер, який закликає відвідувачів замовляти шот Джонні Деппа як заклик допомоги. Про це пише фанатський ресурс актора.

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В оголошенні зазначено, що відвідувачі бару, які почуваються в небезпеці, просто повинні підійти до бармена і замовити шот Джонні Депп.

Якщо попросити напій у чистому вигляді — це означає, що відвідувача потрібно просто провести з будівлі. Якщо попросити шот із льодом — персонал викличе відвідувачу таксі, а якщо замовити Джонні Деппа з лаймом — це сигнал до того, що потрібно викликати поліцію.

[ + – ] Шот Джонні Деппа

Така ініціатива бару була натхненна кодовою фразою "Покличте Анжелу" у Великій Британії, у графстві Лінкольншир. Якщо відвідувач закладу почувається у небезпеці, він просто повинен попросити персонал "викликати Анжелу" і ті зрозуміють, що гостю потрібна допомога.

Компанія Ask for Angela була розпочата у 2016 році та названа на честь Анжели Кромптон, жінки, яку вбив власний чоловік у 2012 році після сварки про ремонт будинку.

У США можна попросити про допомогу, замовивши шот Ангела. А тепер ще й шот Джонні Деппа. Під час суду актор зазначив, що сподівається — його прагнення до того, щоб сказати правду, допоможе іншим, чоловікам чи жінкам, які опинились у моїй ситуації". Мабуть, ця його промова й спонукала власників бару на створення нового коду.

Нагадаємо, суд у США завершився на користь Джонні Деппа. Він записує новий альбом зі старим другом і вже присвятив дві пісні колишній дружині, змінив імідж і повертається у велике кіно. В Ембер Герд справи не такі райдужні. Вона не може виплатити багатомільйонну компенсацію своєму колишньому чоловікові та збирається написати мемуари, щоб виправити своє фінансове становище.