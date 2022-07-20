Джонни Депп появился на публике с новой девушкой: кто она

Актера заподозрили в новых романтических отношениях.

Накануне 59-летнего голливудского актера Джонни Деппа заметили на публике с таинственной незнакомкой. Кто она, рассказывает издание Daily Mail.

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Несмотря на то, что фанаты звезды "Пиратов Карибского моря" сразу заподозрили его в новом романе, оказалось, что с рыжеволосой девушкой у Деппа только деловые отношения. Таинственная незнакомка – учительница французского языка. Она помогает актеру подготовиться к съемкам картины "Фаворитка" о французском короле Людовике XV, в которой Джонни Депп исполнит главную роль.

Девушка сопровождала Деппа на музыкальном фестивале в Италии и практически не отходила от него ни на минуту.

Фильм режиссера Майвенн Ле Беско станет грандиозным возвращением 59-летнего актера к съемкам в большом кино после скандала с разводом с бывшей супругой Эмбер Херд.

[ + – ] Джонни Депп и таинственная незнакомка

В июне 2022 Джонни Депп выиграл в суде дело против экс-жены, актрисы Эмбер Херд, которая обвиняла его в домашнем насилии, что практически разрушило карьеру голливудской знаменитости. Теперь Херд должна выплатить бывшему мужу 15 млн долларов, хотя ее адвокаты уверяют, что такой суммы у актрисы даже близко нет.

Ранее Джонни Деппу уже приписывали роман с его адвокатом Камиллой Васкес, однако они сразу опровергли домыслы поклонников.

Напомним, Джонни Депп посвятил своей бывшей возлюбленной две песни.

Также Фокус писал о специальном шоте Джонни Деппа, который в американском баре предлагают нуждающимся в помощи.