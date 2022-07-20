Джонні Депп з'явився на публіці з новою дівчиною: хто вона

Актора запідозрили в нових романтичних стосунках.

Напередодні 59-річного голлівудського актора Джонні Деппа помітили на публіці з таємною незнайомкою. Хто вона, розповідає видання Daily Mail.

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Попри те, що фанати зірки "Піратів Карибського моря" одразу запідозрили його в новому романі, виявилося, що з рудоволосою дівчиною у Деппа лише ділові стосунки. Таємна незнайомка — вчителька французької мови. Вона допомагає актору підготуватися до зйомок картини "Фаворитка" про французького короля Людовика XV, у якій Джонні Депп виконає головну роль.

Дівчина супроводжувала Деппа на музичному фестивалі в Італії та практично не відходила від нього ні на хвилину.

Фільм режисерки Майвенн Ле Беско стане грандіозним поверненням 59-річного актора до зйомок у великому кіно після скандалу з розлучення з колишньою дружиною Ембер Герд.

[ + – ] Джонні Депп та таємна незнайомка

У червні 2022 Джонні Депп виграв у суді справу проти ексдружини, акторки Ембер Герд, яка звинувачувала його в домашньому насильстві, що практично зруйнувало кар'єру голлівудської знаменитості. Тепер Герд повинна виплатити колишньому чоловікові 15 млн доларів, хоча її адвокати запевняють, що такої суми в акторки навіть близько немає.

Раніше Джонні Деппу вже приписували роман з його адвокаткою Каміллою Васкес, проте вони спростували домисли прихильників.

Нагадаємо, Джонні Депп присвятив своїй колишній коханій аж дві пісні.

Також Фокус писав про спеціальний шот Джонні Деппа, який в американському барі пропонують тим, хто потребує допомоги.