Чудо-женщина Линда Картер напомнила фанам о первой роли Бена Аффлека на ТВ

Первой заметной работой Бена Аффлека стал сериал "Папочка" 1991 года

70-летняя Линда Картер, звезда культового фильма "Чудо-женщина" напомнила фанатам о первой заметной роли 49-летнего Бена Аффлека, который в начале карьеры снимался в сериалах. Об этом пишет Daily Mail.

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Линда опубликовала фото из сериала 1991 года под названием "Папочка", снятым по книге автора женских романов Даниэллы Стил. Именно там она впервые встретилась с начинающим актером Аффлеком.

[ + – ] Линда Картер и Бен Аффлек в сериале "Папочка" Фото: Скриншот

В фильме также снимались Патрик Даффи из сериала "Даллас" и Кейт Малгрю из "Звездного пути".

Бену досталась роль старшего сына вдовца, который после потери жены переезжает в Лос-Анджелес и влюбляется в прекрасную актрису Шарлотту, роль которой и досталась Линде Картер.

Напомним, Линда Картер прославилась благодаря роли Чудо-женщины в одноименном сериале CBS, снятому по комиксам DC Comics, который выходил с 1975 по 1979 год.

[ + – ] Линда Картер в роли Чудо-женщины Дианы Принс Фото: Скриншот

В 2017 году вышел фильм, где Диану Принс, или Чудо-женщину, сыграла израильская актриса Галь Гадот.

А слава к Бену Аффлеку и его другу Мэтту Деймону пришла после фильма "Умница Уилл Хантинг" 1997 года. До этого он снимался в эпизодических ролях, вроде баскетболиста № 10 в фильме про Баффи – истребительницу вампиров, и в мыльных операх, что в 1990-х считалось не слишком престижным.

Напомним, несколько дней назад Бен Аффлек и Дженнифер Лопес наконец связали себя узами брака. Они обвенчались в знаменитой часовне в Лас-Вегасе и уже пообещали, что закатят роскошную свадьбу для друзей и родных.

Ведь на их спонтанной церемонии в Вегасе присутствовали только дети Лопес и ее мать. А наряды они не готовили специально, а просто взяли из собственных шкафов подходящие.