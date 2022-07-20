Диво-жінка Лінда Картер нагадала фанам про першу роль Бена Аффлека на ТБ

Першою помітною роботою Бена Аффлека став серіал "Татко" 1991 року

70-річна Лінда Картер, зірка культового фільму "Диво-жінка" нагадала фанатам про першу помітну роль 49-річного Бена Аффлека, який на початку кар'єри знімався в серіалах. Про це пише Daily Mail.

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Лінда опублікувала фото із серіалу 1991 року під назвою "Татко", знятого за книгою авторки жіночих романів Даніели Стіл. Саме там вона вперше зустрілася з актором Аффлеком-початківцем.

[ + – ] Лінда Картер та Бен Аффлек у серіалі "Татко" Фото: Скриншот

У фільмі також знімалися Патрік Даффі із серіалу "Даллас" та Кейт Малгрю із "Зоряного шляху".

Бену дісталася роль старшого сина вдівця, який після втрати дружини переїжджає до Лос-Анджелеса і закохується в прекрасну акторку Шарлотту, роль якої і дісталася Лінді Картер.

Нагадаємо, Лінда Картер уславилася завдяки ролі Диво-жінки в однойменному серіалі CBS, знятому за коміксами DC Comics, який виходив з 1975 по 1979 рік.

[ + – ] Лінда Картер у ролі Диво-жінки Діани Прінс Фото: Скриншот

У 2017 році вийшов фільм, де Діану Прінс, або Диво-жінку, зіграла ізраїльська акторка Ґал Ґадот.

А слава до Бена Аффлека та його друга Мета Деймона прийшла після фільму "Розумник Вілл Гантінґ" 1997 року. До цього він знімався в епізодичних ролях, на кшталт баскетболіста № 10 у фільмі про Баффі — винищувачку вампірів, та в мильних операх, що у 1990-х вважалося не надто престижним.

Нагадаємо, кілька днів тому Бен Аффлек та Дженніфер Лопес нарешті пов'язали себе узами шлюбу. Вони повінчалися у знаменитій каплиці у Лас-Вегасі і вже пообіцяли, що закотять розкішне весілля для друзів та рідних.

Адже на їхній спонтанній церемонії у Вегасі були присутні лише діти Лопес та її мати. А вбрання вони не готували спеціально, а просто взяли зі своїх шаф підходящі.