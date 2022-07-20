Белла Хадид вышла в свет в "детской" пижаме (фото)

Знаменитость сходила за продуктами.

25-летняя американская модель Белла Хадид вышла в свет в костюме, очень похожем на детскую пижаму. Об этом пишет Daily Mail.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Звезда подиумов палестинского происхождения возвращалась из супермаркета в Нью-Йорке и несла в руках белую авоську. Судя по фото, Белла приобрела несколько безалкогольных адаптогенных напитков от своего бренда Kin Euphorics, совладельцем которого она стала осенью 2021.

Для обыденного выхода в свет Белла Хадид выбрала довольно комфортный образ — белую в черную точку "детскую" пижаму, под которой был оранжевый топ. На ногах американской знаменитости были белые кожаные лоферы.

В качестве аксессуаров для аутфита за покупками 25-летняя Белла выбрала черную бейсболку, массивную сумочку с золотой цепочкой и многочисленные кольца.

[ + – ] Белла Хадид в Нью-Йорке

Практически каждый день Белла Хадид показывает интересные и стильные образы, которые хочется повторить и рассмотреть. 25-летняя модель каждый раз доказывает свой статус иконы стиля.

Напомним, ранее Белла Хадид показала, в чем следует ходить за продуктами летом 2022.

Также Фокус писал о фото Беллы Хадид на официальные документы. Даже на снимках без фильтров и косметики модель выглядит свежо и уверенно.