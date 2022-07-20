Белла Хадід вийшла у світ у "дитячій" піжамі (фото)

Знаменитість сходила за продуктами.

25-річна американська модель Белла Хадід вийшла у світ у костюмі, дуже схожому на дитячу піжаму. Про це пише Daily Mail.

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Зірка подіумів палестинського походження поверталася із супермаркету в Нью-Йорку та несла в руках білу авоську. Судячи з фото, Белла придбала кілька безалкогольних адаптогенних напоїв від свого бренду Kin Euphorics, співвласником якого вона стала восени 2021.

Для буденного виходу у світ Белла Хадід обрала доволі комфортний образ — білу в чорну крапочку "дитячу" піжаму, під якою був помаранчевий топ. На ногах американської знаменитості були білі шкіряні лофери.

Як аксесуари для аутфіту за покупками 25-річна Белла обрала чорну бейсболку, масивну сумочку із золотим ланцюжком та численні каблучки.

[ + – ] Белла Хадід у Нью-Йорку

Практично щодня Белла Хадід демонструє цікаві та стильні образи, які хочеться повторити та роздивитися. 25-річна модель щоразу доводить свій статут ікони стилю.

Нагадаємо, раніше Белла Хадід показала, у чому варто ходити за продуктами влітку 2022.

Також Фокус писав про фото Белли Хадід на офіційні документи. Навіть на знімках без фільтрів та без косметики модель виглядає свіжо та впевнено.