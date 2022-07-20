Дэвид Бекхэм удивил поклонников секретным видео с Викторией Бекхэм

Пара отправилась на отдых в Европу и сейчас находится на побережье Амальфи в Италии.

Дэвид и Виктория Бекхэмы вместе с дочкой Харпер, сыном Крузом и его новой девушкой Таной Холдинг отправилась в отпуск в Европу, и в настоящее время загорают на роскошной яхте на побережье Амальфи. Об этом пишет Hellomagazine.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

По этому случаю Дэвид и Виктория публикуют фотографии в соцсетях, чем определенно доставляют радость своим поклонником. Недавно бывший футболист опубликовал шутливое видео в Instagram, на котором он смотрит в камеру, которая направлена ​​через его плечо. Несколько мгновений спустя, на заднем плане появляется Виктория, занимающаяся спортом на палубе.

"Не могу даже выпить кофе без выпадов Вики", — подписал ролик Бекхэм.

Супруга бывшего футболиста быстро отреагировала на шутку мужа.

"Похоже, я потеряла своего партнера по тренировкам на этом отдыхе!" — шутливо заметила Виктория.

Как пишет Hellomagazine, недавно Виктория Бекхэм тоже опубликовала несколько снимков с семейного отдыха. На одном из фото Дэвид вместе с дочерью Харпер сидят на корме лодки во время водной прогулки в Хорватии. Рядом с ними стоит бокал охлажденного белого вина, а также лежит десяток морских ежей — некоторые из них открыты.

В комментариях фанаты успели возмутиться тем, что Бекхэмы наслаждаются морскими деликатесами, ответив, что это жестоко по отношению к окружающей среде. Другие поклонники знаменитостей поспешили защитить их, объяснив, что морские ежи в Хорватии не находятся под угрозой исчезновения и их ловля не является нарушением закона.

Фокус ранее рассказывал о том, что Виктория Бекхэм продолжает общаться с бывшей девушкой своего среднего сына, 19-летнего Ромео, Мией. Недавно она оставила милый комментарий под ее новыми фотографиями. Как известно, Ромео и Миа расстались всего неделю назад. Причиной стали отношения на расстоянии — пара не смогла справиться с таким испытанием. Виктория Бекхэм, вероятно, опечалена этим событием, так как ей очень нравится Миа, в отличие от супруги старшего сына Бруклина — Николы Пельтц.

Также Фокус рассказывал, что модный бренд Superdry разорвал миллионный контракт с Бруклином Бекхэмом после того, как его супруга призналась журналистам, что ее муж испытывает сильное давление из-за карьеры.