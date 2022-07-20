Девід Бекхем здивував шанувальників секретним відео з Вікторією Бекхем

Пара вирушила на відпочинок у Європу й зараз перебуває на узбережжі Амальфі в Італії.

Девід і Вікторія Бекхеми разом із донькою Гарпер, сином Крузом і його новою дівчиною Таною Голдінг вирушила у відпустку в Європу і зараз засмагають на розкішній яхті на узбережжі Амальфі. Про це пише Hellomagazine.

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Із цієї нагоди Девід і Вікторія публікують фотографії в соцмережах, чим радують своїх шанувальників. Нещодавно колишній футболіст опублікував жартівливе відео в Instagram, на якому він дивиться в камеру, яка спрямована через його плече. Через кілька хвилин, на задньому плані з'являється Вікторія, яка займається спортом на палубі.

"Не можу навіть випити кави без випадів Вікі", — підписав ролик Бекхем.

Дружина колишнього футболіста швидко відреагувала на жарт чоловіка.

"Схоже, я втратила свого партнера з тренувань на цьому відпочинку!" — жартівливо зауважила Вікторія.

Як пише Hellomagazine, нещодавно Вікторія Бекхем також опублікувала кілька знімків із сімейного відпочинку. На одному з фото Девід разом із дочкою Гарпер сидять на кормі човна під час водної прогулянки в Хорватії. Поруч із ними стоїть келих охолодженого білого вина, а також лежить десяток морських їжаків — деякі з них відкриті.

У коментарях фанати встигли обуритися тим, що Бекхеми насолоджуються морськими делікатесами, відповівши, що це жорстоко щодо навколишнього середовища. Інші шанувальники знаменитостей поспішили захистити їх, пояснивши, що морські їжаки в Хорватії не перебувають під загрозою зникнення і їх вилов не є порушенням закону.

Фокус раніше розповідав про те, що Вікторія Бекхем продовжує спілкуватися з колишньою дівчиною свого середнього сина, 19-річного Ромео, Мією. Нещодавно вона залишила милий коментар під її новими фотографіями. Як відомо, Ромео та Міа розлучилися лише тиждень тому. Причиною стали стосунки на відстані — пара не змогла впоратися з таким випробуванням. Вікторія Бекхем, мабуть, засмучена цією подією, оскільки їй дуже подобається Міа, на відміну від дружини старшого сина Брукліна — Ніколи Пельтц.

Також Фокус розповідав, що модний бренд Superdry розірвав мільйонний контракт із Брукліном Бекхемом після того, як його дружина зізналася журналістам, що її чоловік зазнає сильного тиску через кар'єру.