Кьяра Ферраньи опубликовала снимки с нескончаемой пиццей

Известный итальянский блогер и инфлюэнсер озадачила своих подписчиков

Кьяра Ферраньи — итальянский модный блогер, модель и дизайнер с 27 миллионами подписчиков в Instagram.

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И ее посты про семью, детей, модные показы и посещение ресторанов обычно собирают море лайков.

Но Кьяра – итальянка, а значит на ее страничке часто появляются фото того, как она пробует пиццу в очередном кафе. И ее подписчики заметили странную закономерность. Хоть Кьяра на фото обычно пробует аппетитный кусочек пиццы, пицца на ее тарелке остается нетронутой.

Фото: Instagram chiaraferragni Фото: Instagram chiaraferragni Фото: Instagram chiaraferragni Фото: Instagram chiaraferragni Фото: Instagram chiaraferragni Фото: Instagram chiaraferragni

Феномен уже назвали "нескончаемой пиццей", а некоторые предположили, что блогер обычно заказывает два блюда – одно для еды, а второе, чтобы сделать эффектный снимок.

Напомним, в сентябре 2017 года Ферраньи заняла первое место в списке Forbes "Top Fashion Influencers". Свой блог она начала вести еще в 2009 году, когда училась в Университете Боккони на юриста. Впрочем, когда количество подписчиков ее блога выросло до 10 миллионов, она учебу бросила.

Кьяра в 2018 году вышла замуж за музыканта Федерико Лючия, известным как Fedez. 19 марта 2018 года у пары родился сын Леоне, а 23 марта 2021 года дочь Виттория. Они живут на два дома в Милане и Лос-Анджелесе.

[ + – ] Даже когда Кьяра ест пиццу не одна, она все равно остается нетронутой Фото: Instagram chiaraferragni

А что касается пиццы, то в Италии произошло невероятное, но из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в Кампании и Неаполе, признанной мировой столице пиццы были закрыты более семи тысяч ресторанов. Эксперты произвели исследование и пришли к выводу, что теперь превосходство в пицце перешло к региону Ломбардия.

Жители Неаполя, в котором, как считают в Италии, готовят самую аутентичную и правильную пиццу, были расстроены, но надеются вернуть былую славу. Тем более, что все культовые заведения продолжают работу. А кто пока не добрался до Неаполя, может попробовать приготовить пиццу дома. Тем более, что пиццу можно сделать даже без духовки, просто на сковороде.