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Кьяра Ферраньи опубликовала снимки с нескончаемой пиццей

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кьяра ферраньи, пицца, блогер, инфлюэнсер
Фото: Instagram chiaraferragni | Кьяра Ферраньи

Известный итальянский блогер и инфлюэнсер озадачила своих подписчиков

Кьяра Ферраньи — итальянский модный блогер, модель и дизайнер с 27 миллионами подписчиков в Instagram.

И ее посты про семью, детей, модные показы и посещение ресторанов обычно собирают море лайков.

Но Кьяра – итальянка, а значит на ее страничке часто появляются фото того, как она пробует пиццу в очередном кафе. И ее подписчики заметили странную закономерность. Хоть Кьяра на фото обычно пробует аппетитный кусочек пиццы, пицца на ее тарелке остается нетронутой.

кьяра ферраньи, пицца, блогер, инфлюэнсер
Фото: Instagram chiaraferragni
кьяра ферраньи, пицца, блогер, инфлюэнсер
Фото: Instagram chiaraferragni
кьяра ферраньи, пицца, блогер, инфлюэнсер
Фото: Instagram chiaraferragni
кьяра ферраньи, пицца, блогер, инфлюэнсер
Фото: Instagram chiaraferragni
кьяра ферраньи, пицца, блогер, инфлюэнсер
Фото: Instagram chiaraferragni
кьяра ферраньи, пицца, блогер, инфлюэнсер
Фото: Instagram chiaraferragni
кьяра ферраньи, пицца, блогер, инфлюэнсер
кьяра ферраньи, пицца, блогер, инфлюэнсер
кьяра ферраньи, пицца, блогер, инфлюэнсер
кьяра ферраньи, пицца, блогер, инфлюэнсер
кьяра ферраньи, пицца, блогер, инфлюэнсер
кьяра ферраньи, пицца, блогер, инфлюэнсер

Феномен уже назвали "нескончаемой пиццей", а некоторые предположили, что блогер обычно заказывает два блюда – одно для еды, а второе, чтобы сделать эффектный снимок.

Напомним, в сентябре 2017 года Ферраньи заняла первое место в списке Forbes "Top Fashion Influencers". Свой блог она начала вести еще в 2009 году, когда училась в Университете Боккони на юриста. Впрочем, когда количество подписчиков ее блога выросло до 10 миллионов, она учебу бросила.

Кьяра в 2018 году вышла замуж за музыканта Федерико Лючия, известным как Fedez. 19 марта 2018 года у пары родился сын Леоне, а 23 марта 2021 года дочь Виттория. Они живут на два дома в Милане и Лос-Анджелесе.

кьяра ферраньи, пицца, блогер, инфлюэнсер
Даже когда Кьяра ест пиццу не одна, она все равно остается нетронутой
Фото: Instagram chiaraferragni

А что касается пиццы, то в Италии произошло невероятное, но из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в Кампании и Неаполе, признанной мировой столице пиццы были закрыты более семи тысяч ресторанов. Эксперты произвели исследование и пришли к выводу, что теперь превосходство в пицце перешло к региону Ломбардия.

Жители Неаполя, в котором, как считают в Италии, готовят самую аутентичную и правильную пиццу, были расстроены, но надеются вернуть былую славу. Тем более, что все культовые заведения продолжают работу. А кто пока не добрался до Неаполя, может попробовать приготовить пиццу дома. Тем более, что пиццу можно сделать даже без духовки, просто на сковороде.