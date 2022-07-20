К'яра Ферраньї опублікувала знімки з нескінченною піцею

Відома італійська блогерка та інфлюенсерка спантеличила своїх підписників

К'яра Ферраньї — італійська модна блогерка, модель та дизайнерка із 27 мільйонами підписників у Instagram.

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І її пости про сім'ю, дітей, модні покази та відвідування ресторанів зазвичай збирають море лайків.

Але К'яра — італійка, а отже на її сторінці часто з'являються фото того, як вона куштує піцу в черговому кафе. І її підписники помітили дивну закономірність. Хоча К'яра на фото зазвичай пробує апетитний шматочок піци, піца на її тарілці залишається недоторканою.

Фото: Instagram chiaraferragni Фото: Instagram chiaraferragni Фото: Instagram chiaraferragni Фото: Instagram chiaraferragni Фото: Instagram chiaraferragni Фото: Instagram chiaraferragni

Феномен вже назвали "нескінченною піцею", а деякі припустили, що блогерка зазвичай замовляє дві страви — одну для їжі, а другу, щоб зробити ефектний знімок.

Нагадаємо, у вересні 2017 року Ферраньї посіла перше місце у списку Forbes "Top Fashion Influencers". Свій блог вона почала вести ще у 2009 році, коли навчалася в Університеті Бокконі на юриста. Втім, коли кількість підписників її блогу зросла до 10 мільйонів, вона кинула навчання.

К'яра у 2018 році вийшла заміж за музиканта Федеріко Лючія, відомим як Fedez. 19 березня 2018 року у пари народився син Леоне, а 23 березня 2021 року дочка Вітторія. Вони живуть на два будинки в Мілані та Лос-Анджелесі.

[ + – ] Навіть коли К'яра їсть піцу не одна, вона все одно залишається недоторканою Фото: Instagram chiaraferragni

А що стосується піци, то в Італії сталося неймовірне, але через кризу, спричинену пандемією коронавірусу, у Кампанії та Неаполі, визнаній світовій столиці піци було закрито понад сім тисяч ресторанів. Експерти зробили дослідження та дійшли висновку, що тепер перевага в піці перейшла до регіону Ломбардія.

Жителі Неаполя, в якому, як вважають в Італії, готують найавтентичнішу і найправильнішу піцу, були засмучені, але сподіваються повернути колишню славу. Тим паче що всі культові заклади продовжують роботу. А хто поки не дістався Неаполя, може спробувати приготувати піцу вдома. Тим паче, що піцу можна зробити навіть без духовки просто на сковороді.