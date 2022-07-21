Евгений Хмара показал трогательное фото новорожденного сына

Вместе с супругой Дарьей Ковтун артист воспитывает еще двоих детей.

34-летний украинский пианист-виртуоз Евгений Хмара в третий раз стал отцом. На днях у артиста и его супруги, певицы Дарьи Ковтун, родился сын. Музыкант поделился радостной новостью со своими подписчиками в Instagram, опубликовав фото новорожденного.

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"Добро пожаловать на нашу прекрасную Планету. Спасибо, что выбрал нас с Дарьей Ковтун своими родителями. На одну Хмару стало больше", — написал Евгений.

Музыканта поспешили поздравить немало знаменитостей, среди которых Ирина Федишин, Соломия Витвицкая, певица Мята. Они оставили слова с теплыми пожеланиями.

"Поздравляем! Пусть растет здоровым и счастливым" — написала украинская артистка Ирина Федишин.

К ее поздравлениям присоединилась Соломия Витвицкая. А певица Мята пожелала родителям трех детей счастья и удовольствия.

Как известно, Евгений Хмара и Дарья Ковтун, сценическое имя которой – Odara, женаты с 2016 года. Они воспитывают еще двоих детей — в 2017 году у них родился сын Николай, а в 2019 – дочь Вера.

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