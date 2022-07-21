Євген Хмара показав зворушливе фото новонародженого сина

Разом із дружиною Дар'єю Ковтун артист виховує ще двох дітей.

34-річний український піаніст-віртуоз Євген Хмара втретє став батьком. Днями в артиста і його дружини, співачки Дар'ї Ковтун, народився син. Музикант поділився радісною новиною зі своїми підписниками в Instagram, опублікувавши фото новонародженого.

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"Ласкаво просимо на нашу прекрасну Планету. Дякую, що вибрав нас із Дар'єю Ковтун своїми батьками. На одну Хмару побільшало", — написав Євген.

Музиканта поспішили привітати чимало знаменитостей, серед яких Ірина Федишин, Соломія Вітвіцька, співачка М'ята. Вони залишили слова з теплими побажаннями.

"Вітаємо! Нехай росте здоровим і щасливим", — написала українська артистка Ірина Федишин.

До її поздоровлень приєдналася Соломія Вітвіцька. А співачка М'ята побажала батькам трьох дітей щастя й насолоди.

Як відомо, Євген Хмара і Дар'я Ковтун, сценічне ім'я якої — Odara, одружені з 2016 року. Вони виховують ще двох дітей — у 2017 році в них народився син Микола, а у 2019 — дочка Віра.

Раніше Фокус писав про те, що 32-річна українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка довгий час працює та живе в Росії, народила свою другу дитину на очах у трирічного сина Михайла. Дружина російського співака Влада Топалова зізналася, що дуже хотіла, щоб вся родина розділила радість від появи на світ малюка, тому на пологах були присутні чоловік і їхній старший син.

Тодоренко пояснила трирічному Михайлу, що вона мукатиме та кричатиме, а також надуватиметься, як велика кулька. Відомо, що сина Регіна назвала Мирослав, скорочено Мир. Українські артисти розкритикували рішення Тодорено. Співачка Даша Астаф'єва запропонувала телеведучій назвати сина "Путін".

Також Фокус розповідав про те, що 35-річна Яна Безуйденхаут — зведена сестра мільярдера Ілона Маска та пасербиця Еррола Маска — народила двох дітей від власного вітчима. Ця новина вивела із себе засновника Tesla.