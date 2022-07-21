Белла Хадид продемонстрировала идеальный образ для прохладной погоды 2022 (фото)

Американская звезда подиумов стала настоящим трендсеттером.

25-летняя американская модель Белла Хадид вышла в свет в безупречном образе для прохладной погоды летом 2022. Об этом пишет Daily Mail.

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Звезда палестинского происхождения прогулялась по улицам Манхэттена в довольно стильном и интересном луке. Хадид выбрала наряд в черно-белых цветах. Для выхода на публику Белла надела строгие свободные штаны и белую базовую майку. Однако изюминкой образа стал черный свитер, накинутый на одну сторону.

Волосы звезда подиумов собрала в очень аккуратный пучок, а дополнила свой летне-прохладный аутфит черными очками и массивной сумочкой на золотой цепочке.

Такой образ идеально подойдет как для официальных встреч и решения рабочих вопросов летом 2022, так и для вечерних свиданий, сочетая в себе строгость и невероятную элегантность.

[ + – ] Белла Хадид в Нью-Йорке

Последние образы 25-летней Беллы Хадид особенно стильны и практичны. Их можно повторять в любом уголке планеты и не терять американского шарма, который излучает супермодель.

Напомним, Белла Хадид сходила за продуктами в детской пижаме.

Также Фокус писал об идеальном комбинезоне на лето 2022, который накануне продемонстрировала Белла Хадид.