Белла Хадід продемонструвала ідеальний образ для прохолодної погоди 2022 (фото)

Американська зірка подіумів стала справжнім трендсеттером.

25-річна американська модель Белла Хадід вийшла у світ у бездоганному образі для прохолодної погоди влітку 2022. Про це пише Daily Mail.

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Зірка палестинського походження прогулялася вулицями Мангеттену у доволі стильному та цікавому луці. Хадід обрала вбрання у чорно-білих кольорах. Для виходу на публіку Белла надягнула строгі вільні штани та білу базову майку. Проте родзинкою образу став чорний светр, накинутий на одну сторону.

Волосся зірка подіумів зібрала в дуже охайний пучок, а доповнила свій літньо-прохолодний аутфіт чорними окулярами та масивною сумочкою на золотому ланцюжку.

Такий образ ідеально підійде як для офіційних зустрічей та вирішення робочих питань влітку 2022, так і для вечірніх побачень, адже поєднує в собі строгість та неймовірну елегантність.

[ + – ] Белла Хадід у Нью-Йорку

Останні образи 25-річної Белли Хадід особливо стильні та практичні. Їх можна повторювати у будь-якому куточку планети та не втрачати американського шарму, який випромінює супермодель.

Нагадаємо, Белла Хадід сходила за продуктами в дитячій піжамі.

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