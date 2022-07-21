Стало известно, чем 52-летняя Дженнифер Лопес занимается, чтобы поддерживать фигуру

Кроме занятий спортом, знаменитость нашла еще одну сферу, которая помогает ей держать себя в форме.

Стало известно, что американская певица и актриса Дженнифер Лопес делает для того, чтобы выглядеть стройной и подтянутой в свои 52. Об этом пишет Daily Mail.

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Накануне звезду заметили у студии танцев в Лос-Анджелесе. Как известно, Джей Ло приехала заниматься сразу на следующее утро после свадьбы с Беном Аффлеком.

Для тренировки певица выбрала свободные штаны с геометрическим принтом, белую футболку и кроссовки. Волосы Дженнифер собрала в аккуратный пучок, дополнив "танцевальный" образ массивной сумочкой Birkin и солнцезащитными очками.

[ + – ] Дженнифер Лопес в Лос-Анджелесе

Важной деталью аутфита знаменитости стало кольцо, точнее две: жена Бена Аффлека соединила на одном пальце обручальное и помолвочное кольца.

Кроме танцев, Джей Ло активно занимается спортом, поэтому в свои 52 может похвастаться стройной и подтянутой фигурой и выполнять разнообразные движения во время своих выступлений.

[ + – ] Джей Ло в Лос-Анджелесе

Накануне 52-летняя Дженнифер Лопес официально скрепила союз с оскароносным актером Беном Аффлеком, который сделал певице предложение весной 2022. За год до этого звездная пара сошлась после практически 20-летнего "перерыва", ведь в начале 2000-х Беннифер уже встречались. Однако в последний момент возлюбленный артистки передумал делать такой серьезный шаг в своей жизни.

Напомним, Дженнифер Лопес боялась, что Бен Аффлек снова сорвет свадьбу, поэтому спешила заключить брак со своим бойфрендом.

Также Фокус писал о секрете идеальной свадебной укладки, который раскрыл парикмахер Дженнифер Лопес.