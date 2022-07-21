Стало відомо, чим 52-річна Дженніфер Лопес займається, аби підтримувати фігуру

Окрім занять спортом, знаменитість знайшла ще одну сферу, котра допомагає їй тримати себе у формі.

Стало відомо, що американська співачка та акторка Дженніфер Лопес робить для того, аби виглядати стрункою та підтягнутою у свої 52. Про це пише Daily Mail.

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Напередодні зірку помітили біля студії танців у Лос-Анджелесі. Як відомо, Джей Ло приїхала займатися одразу на наступний ранок після весілля з Беном Аффлеком.

Для тренування співачка обрала вільні штани з геометричним принтом, білу футболку та кросівки. Волосся Дженніфер зібрала в охайний пучок, доповнивши "танцювальний" образ масивною сумочкою Birkin та сонцезахисними окулярами.

[ + – ] Дженніфер Лопес у Лос-Анджелесі

Важливою деталлю аутфіту знаменитості стала каблучка, точніше дві: дружина Бена Аффлека поєднала на одному пальці обручку та каблучку для заручин.

Окрім танців, Джей Ло активно займається спортом, то ж у свої 52 може похвалитися стрункою та підтягнутою фігурою та виконувати різноманітні рухи під час своїх виступів.

[ + – ] Джей Ло у Лос-Анджелесі

Напередодні 52-річна Дженніфер Лопес офіційно скріпила союз з оскароносним актором Беном Аффлеком, який зробив співачці пропозицію навесні 2022. За рік до цього зіркова пара зійшлася після практично 20-річної "перерви", адже на початку 2000-х Бенніфер уже зустрічалися та планували одружитися, проте в останній момент коханий артистки передумав робити такий серйозний крок у своєму житті.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес боялась, що Бен Аффлек знову зірве весілля, то ж поспішала укласти шлюб зі своїм бойфрендом.

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