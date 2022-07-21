Идеальный завтрак. Рецепт панкейков на молоке с топингами
Первый прием пищи должен быть вкусным, полезным и заряжать на продуктивный день.
Для приготовления идеального завтрака нужно всего несколько простых ингредиентов.
- 250 мл молока
- 3 ст. ложки масла
- 1 яйцо
- 4 ст. ложки сахара
- щепотка соли
- 1 ч. ложка разрыхлителя
- 170 г муки
Для начала смешиваем яйцо, сахар, молоко и растительное масло. Можно не взбивать миксером, а аккуратно перемешать ингредиенты вилкой или слегка взбить венчиком вручную. Так наши панкейки получатся довольно рыхлыми.
После этого перемешиваем муку, соль и разрыхлитель. И вмешаем это все в молочную смесь. Следует тщательно перемешать, чтобы не было комочков. Однако сильно вымешивать тесто не надо, ведь тогда мука станет клейкой, а панкейки получатся резиновыми.
Разогреваем сухую сковороду. Выливаем на нее 2 ст. ложки теста и жарим, пока на панкейках не начнут появляться первые пузырьки. После этого переворачиваем на другую сторону и поджариваем до нежной ровной корочки.
Готовые панкейки следует подавать на стол с фруктовыми, ягодными топингами, медом или кленовым сиропом.
Напомним, готовые панкейки можно подать вместе с освежающими летними напитками, о которых мы писали ранее.
Также Фокус писал о другом рецепте нежных панкейков с яблоком и ананасами.