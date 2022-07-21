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Идеальный завтрак. Рецепт панкейков на молоке с топингами

Виктория Сытняк
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Фото: Instagram

Первый прием пищи должен быть вкусным, полезным и заряжать на продуктивный день.

Для приготовления идеального завтрака нужно всего несколько простых ингредиентов.

  • 250 мл молока
  • 3 ст. ложки масла
  • 1 яйцо
  • 4 ст. ложки сахара
  • щепотка соли
  • 1 ч. ложка разрыхлителя
  • 170 г муки

Для начала смешиваем яйцо, сахар, молоко и растительное масло. Можно не взбивать миксером, а аккуратно перемешать ингредиенты вилкой или слегка взбить венчиком вручную. Так наши панкейки получатся довольно рыхлыми.

После этого перемешиваем муку, соль и разрыхлитель. И вмешаем это все в молочную смесь. Следует тщательно перемешать, чтобы не было комочков. Однако сильно вымешивать тесто не надо, ведь тогда мука станет клейкой, а панкейки получатся резиновыми.

Разогреваем сухую сковороду. Выливаем на нее 2 ст. ложки теста и жарим, пока на панкейках не начнут появляться первые пузырьки. После этого переворачиваем на другую сторону и поджариваем до нежной ровной корочки.

Готовые панкейки следует подавать на стол с фруктовыми, ягодными топингами, медом или кленовым сиропом.

Напомним, готовые панкейки можно подать вместе с освежающими летними напитками, о которых мы писали ранее.

Также Фокус писал о другом рецепте нежных панкейков с яблоком и ананасами.