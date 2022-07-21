Ідеальний сніданок. Рецепт панкейків на молоці з топінгами

Перший прийом їжі повинен бути смачним, корисним та заряджати на продуктивний день.

Для приготування ідеального сніданку необхідні всього декілька простих інгредієнтів.

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250 мл молока;

3 ст. ложки олії;

1 яйце;

4 ст. ложки цукру;

дрібка солі;

1 ч. ложка розпушувача;

170 г борошна.

Для початку змішуємо яйце, цукор, молоко та олію. Можна не збивати міксером, а акуратно перемішати інгредієнти виделкою або злегка збити вінчиком вручну. Так наші панкейки вийдуть доволі пухкими.

Після цього перемішуємо борошно, сіль та розпушувач. І вмішаємо це все в молочну суміш. Варто ретельно перемішати, аби не було грудочок. Проте сильно вимішувати тісто не треба, адже тоді борошно стане клейким, а панкейки вийдуть гумовими.

Розігріваємо суху пательню. Виливаємо на неї 2 ст. ложки тіста і смажимо, поки на панкейках не почнуть з'являтися перші бульбашки. Після цього перевертаємо на другу сторону і підсмажуємо до ніжної рівної скоринки.

Готові панкейки варто подавати до столу з фруктовими, ягідними топінгами, медом або кленовим сиропом.

Нагадаємо, до готових панкейків можна подати освіжальні літні напої, про які ми писали раніше.

Також Фокус писав про інший рецепт ніжних панкейків з яблуком та ананасами.