Ідеальний сніданок. Рецепт панкейків на молоці з топінгами
Перший прийом їжі повинен бути смачним, корисним та заряджати на продуктивний день.
Для приготування ідеального сніданку необхідні всього декілька простих інгредієнтів.
- 250 мл молока;
- 3 ст. ложки олії;
- 1 яйце;
- 4 ст. ложки цукру;
- дрібка солі;
- 1 ч. ложка розпушувача;
- 170 г борошна.
Для початку змішуємо яйце, цукор, молоко та олію. Можна не збивати міксером, а акуратно перемішати інгредієнти виделкою або злегка збити вінчиком вручну. Так наші панкейки вийдуть доволі пухкими.
Після цього перемішуємо борошно, сіль та розпушувач. І вмішаємо це все в молочну суміш. Варто ретельно перемішати, аби не було грудочок. Проте сильно вимішувати тісто не треба, адже тоді борошно стане клейким, а панкейки вийдуть гумовими.
Розігріваємо суху пательню. Виливаємо на неї 2 ст. ложки тіста і смажимо, поки на панкейках не почнуть з'являтися перші бульбашки. Після цього перевертаємо на другу сторону і підсмажуємо до ніжної рівної скоринки.
Готові панкейки варто подавати до столу з фруктовими, ягідними топінгами, медом або кленовим сиропом.
Нагадаємо, до готових панкейків можна подати освіжальні літні напої, про які ми писали раніше.
Також Фокус писав про інший рецепт ніжних панкейків з яблуком та ананасами.