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Рецепт вкуснейшей творожной запеканки для легкой субботы

Виктория Сытняк
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Фото: Getty Images

Творожная запеканка станет отличным вариантом как для завтрака, так и как десерт к любому приему пищи.

Для приготовления идеальной творожной запеканки нужно найти на своей кухне или приобрести несколько простых ингредиентов.

  • 0,5 кг кисломолочного жирного творога
  • 5 ст. ложек сметаны (банка на 350 г)
  • 1-3 куриных яйца
  • 3 ст. ложки сахара
  • 2 ст. ложки манки
  • 50 г изюма
  • 1 ст. ложка растопленного сливочного масла
  • щепотка соли
  • 1 пакетик ванильного сахара

Для начала берем изюм, промываем и заливаем его кипятком на 20 мин. Смешиваем в это время манку и сметану (3 ст. ложки), оставляем для набухания манки на 30 мин. Взбиваем творог блендером.

После этого смешиваем манку и сметану с сахаром, ванилью, солью и яйцами. Все это хорошо перемешиваем.

Обсушиваем изюм и добавляем его к другим ингредиентам.

Смазываем форму маслом и слегка присыпаем ее манкой. Тогда вливаем тесто в форму. Смазываем нашу запеканку сверху сметаной.

Отправляем запеканку в духовку на 40-45 мин при температуре 180 градусов.

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