Рецепт вкуснейшей творожной запеканки для легкой субботы

Творожная запеканка станет отличным вариантом как для завтрака, так и как десерт к любому приему пищи.

Для приготовления идеальной творожной запеканки нужно найти на своей кухне или приобрести несколько простых ингредиентов.

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0,5 кг кисломолочного жирного творога

5 ст. ложек сметаны (банка на 350 г)

1-3 куриных яйца

3 ст. ложки сахара

2 ст. ложки манки

50 г изюма

1 ст. ложка растопленного сливочного масла

щепотка соли

1 пакетик ванильного сахара

Для начала берем изюм, промываем и заливаем его кипятком на 20 мин. Смешиваем в это время манку и сметану (3 ст. ложки), оставляем для набухания манки на 30 мин. Взбиваем творог блендером.

После этого смешиваем манку и сметану с сахаром, ванилью, солью и яйцами. Все это хорошо перемешиваем.

Обсушиваем изюм и добавляем его к другим ингредиентам.

Смазываем форму маслом и слегка присыпаем ее манкой. Тогда вливаем тесто в форму. Смазываем нашу запеканку сверху сметаной.

Отправляем запеканку в духовку на 40-45 мин при температуре 180 градусов.

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