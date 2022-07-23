Рецепт вкуснейшей творожной запеканки для легкой субботы
Творожная запеканка станет отличным вариантом как для завтрака, так и как десерт к любому приему пищи.
Для приготовления идеальной творожной запеканки нужно найти на своей кухне или приобрести несколько простых ингредиентов.
- 0,5 кг кисломолочного жирного творога
- 5 ст. ложек сметаны (банка на 350 г)
- 1-3 куриных яйца
- 3 ст. ложки сахара
- 2 ст. ложки манки
- 50 г изюма
- 1 ст. ложка растопленного сливочного масла
- щепотка соли
- 1 пакетик ванильного сахара
Для начала берем изюм, промываем и заливаем его кипятком на 20 мин. Смешиваем в это время манку и сметану (3 ст. ложки), оставляем для набухания манки на 30 мин. Взбиваем творог блендером.
После этого смешиваем манку и сметану с сахаром, ванилью, солью и яйцами. Все это хорошо перемешиваем.
Обсушиваем изюм и добавляем его к другим ингредиентам.
Смазываем форму маслом и слегка присыпаем ее манкой. Тогда вливаем тесто в форму. Смазываем нашу запеканку сверху сметаной.
Отправляем запеканку в духовку на 40-45 мин при температуре 180 градусов.
Напомним, как приготовить вкуснейшие оладьи на завтрак.
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