Рецепт ідеальної сирної запіканки для легкої суботи

Сирна запіканка стане чудовим варіантом як сніданку, так і десерту до будь-якого прийому їжі.

Для приготування ідеальної сирної запіканки потрібно знайти на своїй кухні чи придбати кілька простих інгредієнтів.

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0,5 кг кисломолочного жирного сиру

5 ст. ложок сметани (банка на 350 г)

1-3 курячих яйця

3 ст. ложки цукру

2 ст. ложки манки

50 г родзинок

1 ст. ложка розтопленого вершкового масла

дрібка солі

1 пакетик ванільного цукру

Для початку беремо наші родзинки, промиваємо та замочуємо їх окропом на 20 хв. Змішуємо в цей час манку та сметану (3 ст. ложки), залишаємо для набухання манки на 30 хв. Збиваємо сир блендером.

Після цього змішуємо манку та сметану з цукром, ваніллю, сіллю та яйцями. Усе це гарно перемішуємо.

Обсушуємо родзинки та додаємо їх до решти інгредієнтів.

Змащуємо форму маслом та злегка присипаємо її манкою. Тоді вливаємо тісто у форму. Змащуємо нашу запіканку зверху сметаною.

Відправляємо запіканку у духовку на 40-45 хв за температури 180 градусів.

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