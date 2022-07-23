Рецепт ідеальної сирної запіканки для легкої суботи
Сирна запіканка стане чудовим варіантом як сніданку, так і десерту до будь-якого прийому їжі.
Для приготування ідеальної сирної запіканки потрібно знайти на своїй кухні чи придбати кілька простих інгредієнтів.
- 0,5 кг кисломолочного жирного сиру
- 5 ст. ложок сметани (банка на 350 г)
- 1-3 курячих яйця
- 3 ст. ложки цукру
- 2 ст. ложки манки
- 50 г родзинок
- 1 ст. ложка розтопленого вершкового масла
- дрібка солі
- 1 пакетик ванільного цукру
Для початку беремо наші родзинки, промиваємо та замочуємо їх окропом на 20 хв. Змішуємо в цей час манку та сметану (3 ст. ложки), залишаємо для набухання манки на 30 хв. Збиваємо сир блендером.
Після цього змішуємо манку та сметану з цукром, ваніллю, сіллю та яйцями. Усе це гарно перемішуємо.
Обсушуємо родзинки та додаємо їх до решти інгредієнтів.
Змащуємо форму маслом та злегка присипаємо її манкою. Тоді вливаємо тісто у форму. Змащуємо нашу запіканку зверху сметаною.
Відправляємо запіканку у духовку на 40-45 хв за температури 180 градусів.
Нагадаємо, як приготувати найсмачніші оладки на сніданок.
Також Фокус писав про рецепт ідеальної вечері за 20 хвилин — запіканки із сиром та беконом.