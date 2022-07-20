Рецепт найсмачніших оладок на сніданок

Багато хто нехтує сніданком, обмежуючись чашкою кави, але краще до неї спекти оладки.

Ранковий прийом їжі дуже важливий. Багато хто надає перевагу обмежуванню кавою і терпить голод до обіду, але сніданок необхідний, у цьому впевнені дієтологи.

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А найпопулярнішим меню для сніданку є омлети та оладки. У соцмережах набирає популярності рецепт оладок на кефірі. Вони готуються швидко, а їсти їх можна з чим завгодно: йогуртом, свіжими ягодами чи улюбленим джемом.

Втім, вони і без добавок чудово наситять та зарядять енергією.

Оладки на кефірі

Складові:

Кефір — 500 мл;

Борошно — 500 г;

Два яйця;

Цукор — 2 ст. л;

Дві щіпки солі;

1 ч. л соди (або розпушувач для тіста).

Яйця змішати з цукром і сіллю. Найкраще це робити вінчиком. Ледь підігріти кефір, але не доводити до кипіння. Просто щоб він став теплим. Потроху додаємо просіяне борошно і вимішуємо, поки маса не стане однорідною.

Після цього висипаємо в тісто соду, перемішуємо і даємо постояти 10-15 хвилин. Тепер оладки можна смажити. Подавати їх зі свіжими ягодами, або фруктами, тим більше зараз сезон персиків, малини і абрикосів. Або ж полити на тарілці йогуртом чи джемом. Ще одна чудова добавка до ранкових оладок — мед з подрібненими горіхами.

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