Рецепт найсмачніших оладок на сніданок
Багато хто нехтує сніданком, обмежуючись чашкою кави, але краще до неї спекти оладки.
Ранковий прийом їжі дуже важливий. Багато хто надає перевагу обмежуванню кавою і терпить голод до обіду, але сніданок необхідний, у цьому впевнені дієтологи.
А найпопулярнішим меню для сніданку є омлети та оладки. У соцмережах набирає популярності рецепт оладок на кефірі. Вони готуються швидко, а їсти їх можна з чим завгодно: йогуртом, свіжими ягодами чи улюбленим джемом.
Втім, вони і без добавок чудово наситять та зарядять енергією.
Оладки на кефірі
Складові:
- Кефір — 500 мл;
- Борошно — 500 г;
- Два яйця;
- Цукор — 2 ст. л;
- Дві щіпки солі;
- 1 ч. л соди (або розпушувач для тіста).
Яйця змішати з цукром і сіллю. Найкраще це робити вінчиком. Ледь підігріти кефір, але не доводити до кипіння. Просто щоб він став теплим. Потроху додаємо просіяне борошно і вимішуємо, поки маса не стане однорідною.
Після цього висипаємо в тісто соду, перемішуємо і даємо постояти 10-15 хвилин. Тепер оладки можна смажити. Подавати їх зі свіжими ягодами, або фруктами, тим більше зараз сезон персиків, малини і абрикосів. Або ж полити на тарілці йогуртом чи джемом. Ще одна чудова добавка до ранкових оладок — мед з подрібненими горіхами.
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