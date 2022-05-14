Тонкі хрусткі млинці до сніданку за американським рецептом

Готуємо смачні млинці для ситного сніданку.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

У бруклінському ресторані Chez Ma Tante готують найхрумкіші млинці у світі за рецептом з кулінарної книги Клементини Педлфорд — американського історика їжі. Для цього їх обсмажують у великій кількості вершкового масла та додають у тісто додатковий яєчний жовток. Подають млинці на величезних тарілках, поливаючи їх зверху солодким кленовим сиропом. Пропонуємо приготувати цю неймовірно смачну страву за рецептом від NYT.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Для приготування восьми великих млинців нам знадобиться:

1 велике яйце;

1 яєчний жовток;

2 ст. л. розпушувача;

2 ст. л. цукру;

1 ч. л. солі;

250 г молока;

1 склянка борошна;

250 г вершкового масла.

Покроковий рецепт:

Добре збиваємо яйце і яєчний жовток. Додаємо в суміш дві ложки розпушувача та цукру, дрібку солі та збиваємо до пишності.

Поступово вводимо в яєчно-цукрову суміш борошно, додаємо молоко та 2 столові ложки топленого вершкового масла.

Решту олії розігріваємо на сковорідці і обсмажуємо в ній млинці. Кожен млинець готуємо по дві-три хвилини з обох боків, поки краї не стануть рум'яними і хрусткими, а серединка млинця перестане міхуритися.

Подаємо смачні млинці зі шматочками олії та клиновим сиропом.

Смачного!

Раніше Фокус рекомендував приготувати м'ясо по-французьки без додавання майонезу за рецептом від українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Свинячі відбивні під цибульним конфітюром та сиром Брі виходять дуже соковитими.

Як гарнір до м'ясної страви Фокус пропонував зробити легкий весняний салат з редису та свіжих цукіні з оливковою олією та лимонним соком.

Також за рекомендацією Фокусу можна приготувати сезонний салат з редисом та сиром фета. Вийде смачно і ситно.