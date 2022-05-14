Тонкие хрустящие блины к завтраку по американскому рецепту

Готовим вкусные блинчики для сытного завтрака.

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В бруклинском ресторане Chez Ma Tante готовят самые хрустящие блинчики в мире по рецепту из кулинарной книги Клементины Пэддлфорд — американского историка еды. Для этого их обжаривают в огромном количестве сливочном масле и добавляют в тесто дополнительный яичный желток. Подают блинчики на огромных тарелках, полив их сверху сладким кленовым сиропом. Предлагаем приготовить это невероятно вкусное блюдо по рецепту от NYT.

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Для приготовления восьми больших блинчиков нам понадобится:

1 большое яйцо;

1 яичный желток;

2 ст. л. разрыхлителя

2 ст. л. сахара;

1 ч. л. соли;

250 г молока;

1 стакан муки;

250 г сливочного масла

Пошаговый рецепт:

Хорошенько взбиваем яйцо и яичный желток. Добавляем в смесь две ложки разрыхлителя и сахара, щепотку соли и взбиваем до пышности.

Постепенно вводим в яично-сахарную смесь муку, добавляем молоко и 2 столовые ложки топленого сливочного масла.

Остальное масло разогреваем на сковородке и обжариваем в нем блины. Каждый блинчик готовим по две-три минуты с обеих сторон, пока края не станут румяными и хрустящими, а серединка блинчика перестанет пузыриться.

Подаем вкусные блины с кусочками масла и клиновым сиропом.

Приятного аппетита!

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