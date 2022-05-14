Тонкие хрустящие блины к завтраку по американскому рецепту
Готовим вкусные блинчики для сытного завтрака.
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В бруклинском ресторане Chez Ma Tante готовят самые хрустящие блинчики в мире по рецепту из кулинарной книги Клементины Пэддлфорд — американского историка еды. Для этого их обжаривают в огромном количестве сливочном масле и добавляют в тесто дополнительный яичный желток. Подают блинчики на огромных тарелках, полив их сверху сладким кленовым сиропом. Предлагаем приготовить это невероятно вкусное блюдо по рецепту от NYT.
Для приготовления восьми больших блинчиков нам понадобится:
- 1 большое яйцо;
- 1 яичный желток;
- 2 ст. л. разрыхлителя
- 2 ст. л. сахара;
- 1 ч. л. соли;
- 250 г молока;
- 1 стакан муки;
- 250 г сливочного масла
Пошаговый рецепт:
- Хорошенько взбиваем яйцо и яичный желток. Добавляем в смесь две ложки разрыхлителя и сахара, щепотку соли и взбиваем до пышности.
- Постепенно вводим в яично-сахарную смесь муку, добавляем молоко и 2 столовые ложки топленого сливочного масла.
- Остальное масло разогреваем на сковородке и обжариваем в нем блины. Каждый блинчик готовим по две-три минуты с обеих сторон, пока края не станут румяными и хрустящими, а серединка блинчика перестанет пузыриться.
- Подаем вкусные блины с кусочками масла и клиновым сиропом.
Приятного аппетита!
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