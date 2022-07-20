Рецепт самых вкусных оладий на завтрак
Многие пренебрегают завтраком, ограничиваясь чашкой кофе, но лучше к ней испечь оладьи
Утренний прием пищи очень важен. Многие предпочитают ограничиваться кофе и терпеть голод до обеда, но завтрак необходим, в этом уверены диетологи.
А самым популярным меню для завтрака являются омлеты и оладьи. В соцсетях набирает популярность рецепт оладий на кефире. Они готовятся быстро, а есть их можно с чем угодно: йогуртом, свежими ягодами, или любимым джемом.
Впрочем, они и без добавок отлично насытят и зарядят энергией.
Оладьи на кефире
Ингредиенты:
- Кефир – 500 мл;
- Мука – 500 гр;
- Два яйца;
- Сахар – 2 ст. л.
- Две щепотки соли
- 1 ч. л. соды (или разрыхлитель для теста)
Яйца смешать с сахаром и солью. Лучше всего это делать венчиком. Чуть подогреть кефир, но не доводить до кипения. Просто, чтобы он стал теплым. Понемногу добавляем просеянную муку и вымешиваем, пока масса не станет однородной.
После высыпаем в тесто соду, перемешиваем и даем постоять 10-15 минут. Теперь оладьи можно жарить. Подавать их со свежими ягодами, или фруктами, тем более, сейчас сезон персиков, малины и абрикос. Или же полить на тарелке йогуртом, или джемом. Еще одна отличная добавка к утренним оладьям – мед с дроблеными орехами.
Ранее Фокус публиковал рецепт хрустящих американских блинчиков из популярной кулинарной книги Клементины Пэддлфорд — американского историка еды. Их секрет – дополнительный яичный желток и жарка в сливочном масле.
Еще один рецепт из соцсетей, который стоит попробовать – это итальянский бисквит "12 ложек". Его секрет в том, что все ингредиенты отмеряются обычной столовой ложкой, что очень удобно для тех, у кого нет кухонных весов и мерного стакана.