Рецепт самых вкусных оладий на завтрак

Многие пренебрегают завтраком, ограничиваясь чашкой кофе, но лучше к ней испечь оладьи

Утренний прием пищи очень важен. Многие предпочитают ограничиваться кофе и терпеть голод до обеда, но завтрак необходим, в этом уверены диетологи.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

А самым популярным меню для завтрака являются омлеты и оладьи. В соцсетях набирает популярность рецепт оладий на кефире. Они готовятся быстро, а есть их можно с чем угодно: йогуртом, свежими ягодами, или любимым джемом.

Впрочем, они и без добавок отлично насытят и зарядят энергией.

Оладьи на кефире

Ингредиенты:

Кефир – 500 мл;

Мука – 500 гр;

Два яйца;

Сахар – 2 ст. л.

Две щепотки соли

1 ч. л. соды (или разрыхлитель для теста)

Яйца смешать с сахаром и солью. Лучше всего это делать венчиком. Чуть подогреть кефир, но не доводить до кипения. Просто, чтобы он стал теплым. Понемногу добавляем просеянную муку и вымешиваем, пока масса не станет однородной.

После высыпаем в тесто соду, перемешиваем и даем постоять 10-15 минут. Теперь оладьи можно жарить. Подавать их со свежими ягодами, или фруктами, тем более, сейчас сезон персиков, малины и абрикос. Или же полить на тарелке йогуртом, или джемом. Еще одна отличная добавка к утренним оладьям – мед с дроблеными орехами.

Ранее Фокус публиковал рецепт хрустящих американских блинчиков из популярной кулинарной книги Клементины Пэддлфорд — американского историка еды. Их секрет – дополнительный яичный желток и жарка в сливочном масле.

Еще один рецепт из соцсетей, который стоит попробовать – это итальянский бисквит "12 ложек". Его секрет в том, что все ингредиенты отмеряются обычной столовой ложкой, что очень удобно для тех, у кого нет кухонных весов и мерного стакана.