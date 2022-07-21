Отцу Илона Маска предложили пожертвовать сперму

Эррол Маск недавно рассказал, что стал отцом двоих детей, которых родила ему его молодая падчерица.

Недавно стало известно, что 35-летняя падчерица Эррола Маска в 2019 году родила ему дочь, а за год до этого — сына. Всего у знаменитого родителя как минимум еще восемь детей от трех разных женщин.

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Через несколько дней после громкой новости появилась информация о том, что Эррола Маска попросили пожертвовать свою сперму нескольким южноамериканским женщинам. Об этом пишет издание The Sun.

76-летний Эррол рассказала, что его биологический материал понадобился компании в Колумбии, которая занимается искусственным оплодотворением. Несколько женщин хотели бы родить детей с "гениальными генами, которые создали самого богатого человека в мире".

"Есть компания, которая хочет, чтобы я сдавал сперму для оплодотворения женщин высшего класса. Они говорят: "Зачем идти к Илону, если можно обратиться к тому, кто создал Илона?" — заявил Эррол в интервью The Sun.

В ответ на предложение компании отец миллиардера сказал, что не против предоставить свой образец.

"Почему бы и нет?!" — заметил Эррол.

Напомним, недавно выяснилось, что в 2019 году 35-летняя падчерица Эррола — Яна Безуиденхаут — родила от него дочь. Об этом отец Илона Маска упомянул в интервью, и информация произвела эффект разорвавшейся бомбы. За год до этого, в 2018 году у пары родился еще один ребенок — мальчик Эллиот Раш. Оба ребенка были незапланированными.

Эррол Маск рассказал, что Яна вместе с их двумя общими детьми приезжают к нему в гости, но вместе они не живут.

"Я не проверял ее ДНК. Но она выглядит так же, как другие мои дочери. В ней есть черты Роуз и Тоски. И она похожа на Раши и ведет себя, как он. Так что это достаточно очевидно, знаете ли. Она не была запланирована, но мы жили вместе. Яна оставалась здесь около 18 месяцев после рождения Раши", — говорил Маск.

Фокус ранее рассказывал о том, что Илон Маск жалеет о расставании со своей бывшей девушкой, австралийской актрисой Наташей Бассет, и заставляет ее ревновать. Недавно миллиардера видели с эффектной брюнеткой во время отдыха, что стало поводом для слухов о новом романе.