Батьку Ілона Маска запропонували пожертвувати сперму

Еррол Маск нещодавно розповів, що став батьком двох дітей, яких народила йому молода падчерка.

Нещодавно стало відомо, що 35-річна падчерка Еррола Маска у 2019 році народила йому дочку, а за рік до цього сина. Загалом у знаменитого батька, як мінімум, ще вісім дітей від трьох різних жінок.

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Через кілька днів після гучної новини з'явилася інформація про те, що Еррола Маска попросили пожертвувати свою сперму кільком американським жінкам. Про це пише видання The Sun.

76-річний Еррол розповів, що його біологічний матеріал знадобився компанії у Колумбії, яка займається штучним заплідненням. Декілька жінок хотіли б народити дітей з "геніальними генами, які створили найбагатшу людину у світі".

"Є компанія, яка хоче, щоб я здавав сперму для запліднення жінок вищого класу. Вони кажуть: "Навіщо йти до Ілона, якщо можна звернутися до того, хто створив Ілона?" — заявив Еррол в інтерв'ю The Sun.

У відповідь на пропозицію компанії батько мільярдера сказав, що не проти надати власний зразок.

"Чому б і ні?!" — зауважив Еррол.

Нагадаємо, нещодавно з'ясувалося, що у 2019 році 35-річна падчерка Еррола – Яна Безуїденхаут – народила від нього доньку. Про це батько Ілона Маска згадав в інтерв'ю, і інформація справила ефект бомби, що розірвалася. За рік до цього, у 2018 році у пари народилася ще одна дитина – хлопчик Еліот Раш. Обидві дитини незаплановані.

Еррол Маск розповів, що Яна разом із двома спільними дітьми приїжджають до нього в гості, але разом вони не живуть.

"Я не перевіряв її ДНК. Але вона виглядає так само, як інші мої дочки. У ній є риси Роуз і Тоски. І вона схожа на Раші і поводиться, як він. Так що це досить очевидно, чи знаєте. Вона не була запланована, але ми жили разом. Яна залишалася тут близько 18 місяців після народження Раші", — казав Маск.

Фокус раніше розповідав про те, що Ілон Маск шкодує про розлучення зі своєю колишньою дівчиною, австралійською актрисою Наталкою Бассет, і змушує її ревнувати. Нещодавно мільярдера бачили з ефектною брюнеткою під час відпочинку, що стало приводом для чуток про новий роман.