Батьку Ілона Маска запропонували пожертвувати сперму
Еррол Маск нещодавно розповів, що став батьком двох дітей, яких народила йому молода падчерка.
Нещодавно стало відомо, що 35-річна падчерка Еррола Маска у 2019 році народила йому дочку, а за рік до цього сина. Загалом у знаменитого батька, як мінімум, ще вісім дітей від трьох різних жінок.
Через кілька днів після гучної новини з'явилася інформація про те, що Еррола Маска попросили пожертвувати свою сперму кільком американським жінкам. Про це пише видання The Sun.
76-річний Еррол розповів, що його біологічний матеріал знадобився компанії у Колумбії, яка займається штучним заплідненням. Декілька жінок хотіли б народити дітей з "геніальними генами, які створили найбагатшу людину у світі".
"Є компанія, яка хоче, щоб я здавав сперму для запліднення жінок вищого класу. Вони кажуть: "Навіщо йти до Ілона, якщо можна звернутися до того, хто створив Ілона?" — заявив Еррол в інтерв'ю The Sun.
У відповідь на пропозицію компанії батько мільярдера сказав, що не проти надати власний зразок.
"Чому б і ні?!" — зауважив Еррол.
Нагадаємо, нещодавно з'ясувалося, що у 2019 році 35-річна падчерка Еррола – Яна Безуїденхаут – народила від нього доньку. Про це батько Ілона Маска згадав в інтерв'ю, і інформація справила ефект бомби, що розірвалася. За рік до цього, у 2018 році у пари народилася ще одна дитина – хлопчик Еліот Раш. Обидві дитини незаплановані.
Еррол Маск розповів, що Яна разом із двома спільними дітьми приїжджають до нього в гості, але разом вони не живуть.
"Я не перевіряв її ДНК. Але вона виглядає так само, як інші мої дочки. У ній є риси Роуз і Тоски. І вона схожа на Раші і поводиться, як він. Так що це досить очевидно, чи знаєте. Вона не була запланована, але ми жили разом. Яна залишалася тут близько 18 місяців після народження Раші", — казав Маск.
Фокус раніше розповідав про те, що Ілон Маск шкодує про розлучення зі своєю колишньою дівчиною, австралійською актрисою Наталкою Бассет, і змушує її ревнувати. Нещодавно мільярдера бачили з ефектною брюнеткою під час відпочинку, що стало приводом для чуток про новий роман.