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Джиджи Хадид продемонстрировала летний образ для молодых мам (фото)

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Фото: gigihadid | Джиджи Хадид

Осенью 2020 знаменитость впервые стала мамой.

27-летняя американская модель Джиджи Хадид продемонстрировала стильный летний образ для молодых мам. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда подиумов палестинского происхождения выбрала для прогулки по Нью-Йорку светлые штаны карго на низкой посадке, темную кроп-футболку и классические кеды. Как аксессуары к своему летнему аутфиту Джиджи добавила солнцезащитные очки и массивный золотистый чокер. Волосы американская модель собрала в пучок.

Брюки карго – универсальная вещь в гардеробе в 2022 году. Их можно совмещать как с разнообразными экстравагантными образами, так и с базовыми топами или футболками.

Джиджи Хадид в Нью-Йорке

Осенью 2020 Джиджи Хадид впервые стала мамой. У нее и певца Зейна Малика родилась дочь Хай, которую они всячески оберегают от фанатов и папарацци. Однако год спустя влюбленные разорвали свои отношения с громким скандалом, поскольку музыканта обвинили в домашнем насилии.

Правда, годовалой дочери во время недавней прогулки модели с ней не было.

Напомним, Джиджи и ее младшая сестра Белла Хадид посетили бал-маскарад в сказочных образах.

Также Фокус писал о развитии отношений Джиджи Хадид и Зейна Малика. По словам инсайдеров, звездная пара после скандального расставания сохраняет теплые и адекватные отношения ради своей дочери.