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Джіджі Хадід продемонструвала літній образ для молодих мам (фото)

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Фото: gigihadid | Джіджі Хадід

Восени 2020 знаменитість вперше стала мамою.

27-річна американська модель Джіджі Хадід продемонструвала стильний літній образ для молодих мам. Про це пише Daily Mail.

Зірка подіумів палестинського походження обрала для прогулянку по Нью-Йорку світлі штани карго на низькій посадці, темну кроп-футболку та класичні кеди. Як аксесуари до свого літнього аутфіту Джіджі додала сонцезахисні окуляри та масивний золотистий чокер. Волосся американська модель зібрала в пучок.

Штани карго — універсальна річ у гардеробі у 2022 році. Їх можна поєднувати як з різноманітними екстравагантними образами, так і з базовими топами чи футболками.

Джіджі Хадід у Нью-Йорку

Восени 2020 Джіджі Хадід вперше стала мамою. У неї та співака Зейна Маліка народилася донька Хай, яку вони всіляко оберігають від фанатів та папараці. Проте через рік закохані розірвали свої стосунки з гучним скандалом, оскільки музиканта звинуватили в домашньому насильстві.

Щоправда, однорічної доньки під час нещодавньої прогулянки моделі з нею не було.

Нагадаємо, Джіджі та її менша сестра Белла Хадід відвідали бал-маскарад у казкових образах.

Також Фокус писав про розвиток стосунків Джіджі Хадід та Зейна Маліка. За словами інсайдерів, зіркова пара після скандального розставання зберігає теплі та адекватні стосунки заради своєї доньки.