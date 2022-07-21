Ким Кардашьян устроила шпионские игры, чтобы навестить Пита Дэвидсона в Австралии

Ким арендовала машины-приманки, заставила подписывать соглашение о неразглашении и передвигалась по стране тайно

41-летняя Ким Кардашьян сделала все возможное, чтобы ее отпуск в Австралии, который она провела с Питом Дэвидсоном, был тайным и без папарацци. Об этом пишет Daily Mail

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Она ездила в отдаленный штат Квинсленд, где Пит снимается в фильме Wizards! с Орландо Блумом. И план свидания был достоин шпионских фильмов.

Фото: Instagram kimkardashian

[ + – ] Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон в Австралии Фото: Instagram kimkardashian

Ким Кардашьян наняла целый отряд охранников, которые работали круглосуточно, чтобы гарантировать, что она останется незамеченной после того, как она приземлилась в Кэрнсе в субботу утром на своем частном самолете.

Источники, близкие к Ким, сообщили, что она "не хотела, чтобы кто-либо знал, что она находится в Австралии", и приложила все усилия, чтобы ее не сфотографировали.

"Это то время, когда она не хочет переживать о том, как выглядит. Она здесь только для того, чтобы провести время с Питом, и не собирается покидать отель. Это очень скромная поездка, и она не хочет, чтобы ее беспокоили", — добавил источник и отметил, что Ким, конечно, ответила бы на приветствие, но не хотела бы, чтобы ее снимали.

[ + – ] Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон в Австралии Фото: Instagram kimkardashian

Ким изначально собиралась встретиться с Дэвидсоном в отеле Silky Oaks Lodge в Моссмане, но, переехала в отель Sheraton Grand Mirage Resort в Порт-Дугласе для большей конфиденциальности. Ночь в отеле стоит почти две тысячи долларов. Он окружен тропическими рощами и пляжами с белым песком.

Перед заселением сотрудников отеля попросили подписать соглашения о неразглашении с продюсерской компанией, работающей над новым фильмом Пита.

Сотрудникам курорта также было приказано не просить у Ким и Пита автографы и селфи и не писать о них в соцсетях.

[ + – ] Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон в Австралии Фото: Instagram kimkardashian [ + – ] Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон в Австралии Фото: Instagram kimkardashian

В тех редких случаях, когда Ким все же выбиралась из отеля, она использовала машины-приманки, чтобы избежать обнаружения, и пользовалась грузовым лифтом и лестницей для персонала, чтобы незаметно покидать отель.

Ким возили на очень негламурном Mitsubishi Pajero Sport Wagon 2020 года выпуска стоимостью около 30 тысяч долларов с наглухо затонированными стеклами.

Кардашьян не была довольна авто, но у нее выбора не было, в Кэрнсе более гламурные модели в аренду не сдавали.

Но источник рассказал, что она была рада отправиться в Австралию и встретится с Питом. Они не виделись уже четыре недели из-за съемок.

Напомним, Ким начала встречаться с Питом после развода с Канье Уэстом и участия в программе "Субботним вечером в прямом эфире" в октябре 2021 года. Канье так донимал счастливую пару, что Пит даже удалил свои аккаунты в соцсетях.