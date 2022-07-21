Кім Кардаш'ян влаштувала шпигунські ігри, щоб відвідати Піта Девідсона в Австралії

Кім орендувала машини-приманки, змусила підписувати угоду про нерозголошення та пересувалася країною таємно

41-річна Кім Кардаш'ян зробила все можливе, щоб її відпустку в Австралії, яку вона провела з Пітом Девідсоном, була таємною і без папараці. Про це пише Daily Mail

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Вона їздила до віддаленого штату Квінсленд, де знімаються у фільмі Wizards! Піт і Орландо Блум. І план побачення був гідний шпигунських фільмів.

Фото: Instagram kimkardashian

[ + – ] Кім Кардаш'ян та Піт Девідсон в Австралії Фото: Instagram kimkardashian

Кім Кардаш'ян найняла цілий загін охоронців, які працювали цілодобово, щоб гарантувати, що вона залишиться непоміченою після того, як вона приземлилася в Кернсі в суботу вранці на своєму приватному літаку.

Джерела, близькі до Кім, повідомили, що вона "не хотіла, щоб хтось знав, що вона знаходиться в Австралії", і доклала всіх зусиль, щоб її не сфотографували.

"Це той час, коли вона не хоче переживати про те, який вигляд має. Вона тут тільки для того, щоб провести час із Пітом, і не збирається залишати готель. Це дуже скромна поїздка, і вона не хоче, щоб її турбували", — додало джерело та зазначило, що Кім, звичайно, відповіла б на вітання, але не хотіла б, щоб її знімали.

[ + – ] Кім Кардаш'ян та Піт Девідсон в Австралії Фото: Instagram kimkardashian

Кім спочатку збиралася зустрітися з Девідсоном в готелі Silky Oaks Lodge в Моссмані, проте, переїхала в готель Sheraton Grand Mirage Resort в Порт-Дуглас для більшої конфіденційності. Ніч у готелі коштує майже дві тисячі доларів. Він оточений тропічними гаями та пляжами з білим піском.

Перед заселенням співробітників готелю попросили підписати угоди про нерозголошення з продюсерською компанією, яка працює над новим фільмом Піта.

Співробітникам курорту також наказали не просити у Кім та Піта автографи та селфі та не писати про них у соцмережах.

[ + – ] Кім Кардаш'ян та Піт Девідсон в Австралії Фото: Instagram kimkardashian [ + – ] Кім Кардаш'ян та Піт Девідсон в Австралії Фото: Instagram kimkardashian

У тих рідкісних випадках, коли Кім все ж таки вибиралася з готелю, вона використовувала машини-приманки, щоб уникнути виявлення, і користувалася вантажним ліфтом та сходами для персоналу, щоб непомітно залишати готель.

Кім возили на дуже негламурному Mitsubishi Pajero Sport Wagon 2020 випуску вартістю близько 30 тисяч доларів з наглухо затонованим склом.

Кардаш'ян не була задоволена авто, але у неї вибору не було, у Кернсі гламурніші моделі в оренду не здавали.

Але джерело розповіло, що вона була рада вирушити до Австралії і зустрінеться з Пітом. Вони не бачилися вже чотири тижні через зйомки.

Нагадаємо, Кім почала зустрічатися з Пітом після розлучення з Каньє Вестом та участі у програмі "Суботнього вечора у прямому ефірі" у жовтні 2021 року. Каньє так дошкуляв щасливій парі, що Піт навіть видалив свої акаунти в соцмережах.