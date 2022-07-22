У Лаймы Вайкуле диагностировали рецидив рака груди

Несмотря на болезнь, певица планирует концерты в Юрмале.

Латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле снова борется с онкологической болезнью. Недавно ее друзья подтвердили, что у 68-летний знаменитости случился рецидив рака груди. Болезнь обнаружили на плановом обследовании артистки в США. Об этом сообщают росСМИ.

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Как известно, впервые онкологическое заболевание певице диагностировали в 1990-х. Благодаря операции и лечению в США, артистке удалось победить недуг, и долгие годы она жила в состоянии ремиссии. С того момента Лайма Вайкуле уехала из Соединенных Штатов, чтобы жить и работать в Латвии и России.

Артистка ведет здоровый образ жизни. Она много лет не ест продуктов животного происхождения, закаляется купанием в ледяной воде и занимается спортом. Также раз в год Вайкуле летает в США на обследования.

Вайкуле не раз говорила, что победить болезнь в 90-х ей помогла удача.

В СМИ сообщают, что певица сейчас находится у себя дома в Латвии. И несмотря на известие о рецидиве, она планирует выступления в Юрмале.

Слухи о болезни певицы ходили с мая. В росСМИ писали, что знаменитость почти не встает с кровати, а ее близкая подруга Алла Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным прилетали к ней, чтобы поддержать ее. Однако директор Лаймы Вайкуле Кристина Обосян опровергала эту информацию.

Недавно Лайма Вайкуле появилась на публике — она выступила с концертом в Монако в честь дня рождения местного миллионера. Знаменитость с блеском отработала программу.

Как известно, Лайма Вайкуле в первые дни полномасштабной войны России против Украины записала видеоролик, где рассказала историю своего музыканта из Киева, который находился в бомбоубежище с детьми. Артистка заявила, что выступает против войны и призвала прекратить кровопролитные действия.

Ранее Фокус рассказывал о том, что Лайма Вайкуле не смогла пройти мимо оскорблений в адрес своей близкой подруги Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина, которые поступали от главреда "Russia Tоday" Маргариты Симоньян. Российская телеведущая называла юмориста "геем и мразью" прямо в эфире федерального телеканала. Лайма Вайкуле заступилась за своих друзей, отметив, что почти ничего не знает о Симоньян, но после подобных заявлений считает ее низко павшим человеком.