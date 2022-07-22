У Лайми Вайкуле діагностували рецидив раку грудей

Незважаючи на хворобу, співачка планує концерти в Юрмалі.

Латвійська естрадна співачка Лайма Вайкуле знову бореться з онкологічною хворобою. Нещодавно її друзі підтвердили, що в 68-річної знаменитості трапився рецидив раку грудей. Хворобу виявили на плановому обстеженні артистки в США. Про це повідомляють росЗМІ.

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Як відомо, вперше онкологічне захворювання співачці діагностували в 1990-х. Завдяки операції та лікуванню в США артистці вдалося перемогти недугу, і довгі роки вона жила в стані ремісії. З того моменту Лайма Вайкуле поїхала зі Сполучених Штатів, щоб жити й працювати в Латвії та Росії.

Артистка веде здоровий спосіб життя. Вона багато років не їсть продуктів тваринного походження, загартовується купанням у крижаній воді та займається спортом. Також щорічно Вайкуле літає в США на обстеження.

Вайкуле не раз говорила, що перемогти хворобу в 90-х їй допоміг успіх.

У ЗМІ повідомляють, що співачка зараз перебуває вдома в Латвії. І незважаючи на звістку про рецидив, вона планує виступи в Юрмалі.

Чутки про хворобу співачки ходили з травня. У росЗМІ писали, що знаменитість майже не встає з ліжка, а її близька подруга Алла Пугачова разом із чоловіком Максимом Галкіним прилітали до неї, щоби підтримати її. Проте директорка Лайма Вайкуле Крістіна Обосян спростовувала цю інформацію.

Нещодавно Лайма Вайкуле з'явилася на публіці — вона виступила з концертом у Монако на честь дня народження місцевого мільйонера. Знаменитість блискуче відпрацювала програму.

Як відомо, Лайма Вайкуле в перші дні повномасштабної війни Росії проти України записала відеоролик, де розповіла історію свого музиканта з Києва, який перебував у бомбосховищі з дітьми. Артистка заявила, що виступає проти війни та закликала припинити кровопролитні дії.

Раніше Фокус розповідав про те, що Лайма Вайкуле не змогла пройти повз образ на адресу своєї близької подруги Алли Пугачової та її чоловіка Максима Галкіна, які надходили від головної редакторки Russia Tоday Маргарити Симоньян. Російська телеведуча називала гумориста "геєм і мерзотою" прямо в ефірі федерального телеканалу. Лайма Вайкуле заступилася за своїх друзів, зазначивши, що майже нічого не знає про Симоньян, але після подібних заяв вважає її людиною, яка низько впала.