Бен Аффлек уснул во время речной прогулки с Дженнифер Лопес (фото)
Влюбленные после тайной церемонии бракосочетания в Лас-Вегасе отправились в медовый месяц в Париж.
49-летний оскароносный актер Бен Аффлек уснул во время речной прогулки по Сене со своей женой Дженнифер Лопес. Об этом пишет Page Six.
Молодожены приехали в столицу Парижа, чтобы провести здесь свой медовый месяц после тайной женитьбы в Лас-Вегасе накануне. Во время романтического круиза по реке Сене муж Джей Ло заснул. Редкий момент сна голливудской звезды на палубе роскошной яхты не упустили местные папарацци.
В это время певица созерцала виды города любви вместе с детьми, ведь в парижский медовый месяц отправились также дочери молодоженов от предыдущих браков — Серафина и Эмма.
Во время романтического уикенда Джей Ло и Бен Аффлек уже много раз "попадались" на глаза парижским папарацци. Влюбленные посещали роскошные рестораны и прогуливались по улочкам французской столицы. В частности, оскароносный актер несколько раз сам фотографировал свою жену и, судя по всему, очень устал.
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек не в первый раз заявили о себе как пара. Еще в 2003 году у звездного союза должна была состояться свадьба, однако актер за несколько дней до церемонии передумал делать серьезный шаг в жизни. Джей Ло и Бен Аффлек разошлись на практически 20 лет. За это время они попробовали себя в нескольких отношениях, стали родителями, однако весной 2021 сошлись, а через год сыграли тайную свадьбу в Лас-Вегасе.
Напомним, Дженнифер Лопес очень спешила поскорее выйти замуж за Бена Аффлека, поскольку боялась, что ее возлюбленный снова остынет и передумает заключать брак.
Также Фокус писал о клятвах, которыми обменялись 53-летняя Джей Ло и 49-летний Бен Аффлек во время церемонии бракосочетания.