Бен Аффлек уснул во время речной прогулки с Дженнифер Лопес (фото)

Влюбленные после тайной церемонии бракосочетания в Лас-Вегасе отправились в медовый месяц в Париж.

49-летний оскароносный актер Бен Аффлек уснул во время речной прогулки по Сене со своей женой Дженнифер Лопес. Об этом пишет Page Six.

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Молодожены приехали в столицу Парижа, чтобы провести здесь свой медовый месяц после тайной женитьбы в Лас-Вегасе накануне. Во время романтического круиза по реке Сене муж Джей Ло заснул. Редкий момент сна голливудской звезды на палубе роскошной яхты не упустили местные папарацци.

В это время певица созерцала виды города любви вместе с детьми, ведь в парижский медовый месяц отправились также дочери молодоженов от предыдущих браков — Серафина и Эмма.

[ + – ] Бен Аффлек уснул на яхте

Во время романтического уикенда Джей Ло и Бен Аффлек уже много раз "попадались" на глаза парижским папарацци. Влюбленные посещали роскошные рестораны и прогуливались по улочкам французской столицы. В частности, оскароносный актер несколько раз сам фотографировал свою жену и, судя по всему, очень устал.

[ + – ] Джей Ло и Бен Аффлек в Париже

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек не в первый раз заявили о себе как пара. Еще в 2003 году у звездного союза должна была состояться свадьба, однако актер за несколько дней до церемонии передумал делать серьезный шаг в жизни. Джей Ло и Бен Аффлек разошлись на практически 20 лет. За это время они попробовали себя в нескольких отношениях, стали родителями, однако весной 2021 сошлись, а через год сыграли тайную свадьбу в Лас-Вегасе.

Напомним, Дженнифер Лопес очень спешила поскорее выйти замуж за Бена Аффлека, поскольку боялась, что ее возлюбленный снова остынет и передумает заключать брак.

Также Фокус писал о клятвах, которыми обменялись 53-летняя Джей Ло и 49-летний Бен Аффлек во время церемонии бракосочетания.