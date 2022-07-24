Бен Аффлек заснув під час річкової прогулянки з Дженніфер Лопес (фото)

Закохані після таємної церемонії одруження у Лас-Вегасі відправилися в медовий місяць у Париж.

49-річний оскароносний актор Бен Аффлек заснув під час річкової прогулянки по Сені зі своєю дружино Дженніфер Лопес. Про це пише Page Six.

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Молодята приїхали до столиці Парижа, аби провести тут свій медовий місяць після таємного одруження у Лас-Вегасі напередодні. Під час романтичного круїзу по річці Сені чоловік Джей Ло заснув. Рідкісний момент сну голлівудської зірки на палубі розкішної яхти не проґавили місцеві папараці.

У цей час співачка споглядала краєвиди міста кохання разом з дітьми, адже у паризький медовий місяць відправилися також і доньки молодят від попередніх шлюбів — Серафина та Емма.

[ + – ] Бен Аффлек заснув на яхті

Під час романтичного вікенду Джей Ло та Бен Аффлек уже багато разів "попадалися" на очі паризьким папараці. Закохані відвідували розкішні ресторани та прогулювалися вуличками французької столиці. Зокрема оскароносний актор кілька разів сам фотографував свою дружину і, судячи з усього, дуже втомився.

[ + – ] Джей Ло та Бен Аффлек у Парижі

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек не вперше заявили про себе як пара. Ще у 2003 році в зіркового союзу повинне було відбутися весілля, проте актор за кілька днів до церемонії передумав робити серйозний крок у житті. То ж Джей Ло та Бен Аффлек розійшлися на практично 20 років. За цей час вони спробували себе в кількох стосунках, стали батьками кількох дітей, проте навесні 2021 зійшлися, а через рік зіграли таємне весілля у Лас-Вегасі.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес дуже поспішала швидше вийти заміж за Бена Аффлека, оскільки боялася, що її коханий знову охолоне і передумає укладати шлюб.

Також Фокус писав про клятви, якими обмінялися 53-річна Джей Ло та 49-річний Бен Аффлек під час церемонії одруження.