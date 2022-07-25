На Netflix вышел самый дорогой фильм в истории сервиса (видео)

Критики уже раскритиковали картину, назвав ее смесью приключений Бонда и Борна.

Стриминговый сервис Netflix представил новый блокбастер "Серый человек", который уже назвали копирайтом "бондианы", одной из самых популярных шпионских франшиз Голливуда. Особенность проекта в его стоимости – $200 млн, что автоматически делает его самым дорогим в истории стримингового сервиса, пишет Daily Mail.

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Фильм основан на одноименном романе Марка Грини 2009 года и рассказывает об оперативнике ЦРУ Корте Джентри, которого играет Райан Гослинг, известном под кодовым именем Сьерра Шесть и его противостоянии с бывшим союзником Ллойдом Хансеном. Роль последнего исполняет Крис Эванс. Герой Гослинга – бывший заключенный, освобожденный ЦРУ из тюрьмы в обмен на рабство в рамках секретной программы.

Режиссеры Энтони и Джо Руссо – дуэт авторов "Мстителей: Война бесконечности" и "Финал" – рассказывают, как главный агент Джентри раскрывает темную тайну внутри агентства, в то время как за ним охотятся его бывший коллега и множество международных убийц.

Кроме сюжета, в котором угадывается немало моментов из фильмов о Джеймсе Бонде, в новой картине есть еще "несколько трюков, столь же захватывающих экстравагантных, сколь и неправдоподобно глупых". Сам блокбастер даже высмеивает это сходство, а главный герой шутит, что его зовут Шесть, потому что "агент 007 был похищен".

По словам актера Реге-Жана Пейджа, звезды "Бриджертонов" и возможного нового Бонда, а также исполнителя роли босса ЦРУ Денни Кармайкла в "Сером человеке", блокбастер Netflix – смесь франшиз о Джеймсе Бонде и Джейсоне Борне:

"Это глобальное путешествие, но со шпионами, взрывами, пушками, падениями с самолетов… . . нет ничего, чего бы не было в этом фильме. В нем есть такое: "Как этот чувак все еще на ногах?!". В нем есть дорогие костюмы и изысканность, "фактор Бонда". И у него есть этот гиперреальный, гипернасильственный "фактор Борна".

"Я думаю, что на данный момент Бонду около 60 лет, а Борну около 20, и этот фильм во многом связан с некоторыми проблемами, которые происходят в мире прямо сейчас. Персонаж чрезвычайно экзистенциален, довольно забавен, и мы просто находим, что он соответствует нашему чувству юмора. Это тот фильм, который, по нашему мнению, будет хорошо смотреться современной аудиторией", – считает кинокритик Брайан Виннер.

Что касается Гослинга, который сейчас, к удивлению фанатов, играет роль куклы Кена в новом фильме о Барби, он признался, что всегда мечтал о боевиках.

"Экшн был оей первой любовью. Это заставило меня влюбиться в кино в первую очередь… Для меня это было настоящим испытанием огнем, потому что это был мой первый боевик", – отметил актер.

Фильм снимался в семи местах по всему миру, от Азербайджана до Хорватии и Франции. Он состоит из девяти основных сцен, включая затяжную перестрелку на городской площади в Праге.

"Мы хотели быть очень амбициозными в этом фильме. Тяжело снимать экшн. Снимать боевик дорого, и Netflix был готов к такому уровню амбиций", – заявил режиссер Энтони.

Однако реакция критиков на фильм была неоднозначной.

"Бросьте франшизы "Борн", "Бонд", "Миссия невыполнима" и "Форсаж" в блендер и держите палец на кнопке в течение времени, необходимого для приготовления бананового смузи, и – вуаля – все может закончиться таким фильмом, как "Серый человек". Вы забудете об этом, как только перестанете смотреть", – считает Том Шон из The Times.

Многие критики высмеяли триллер, а один назвал его "формальным, пресным, неоригинальным и разочаровывающе посредственным". По словам другого обозревателя, фильм "никогда не давал зрителям повода для беспокойства о миссии или персонажах" и потерял "все напряжение и волнение" из-за "абсурдного монтажа". Третий отмечает, что "не смог назвать в нем что-то запоминающееся" через несколько дней после просмотра и что было трудно вспомнить даже "пять характеристик героя".

Напомним, Ева Мендес рассказала о семейной жизни с Райаном Гослингом.