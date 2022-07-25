На Netflix вийшов найдорожчий фільм в історії сервісу (відео)

Критики вже розкритикували стрічку, назвавши її сумішшю пригод Бонда та Борна.

Стримінговий сервіс Netflix представив новий блокбастер "Сірий чоловік", який уже назвали копірайтом "бондіани", однієї з найпопулярніших шпигунських франшиз Голлівуду. Особливість проєкту в його вартості — $200 млн, що автоматично робить його найдорожчим в історії стримінгового сервісу, пише Daily Mail.

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Фільм заснований на однойменному романі Марка Ґріні 2009 року та розповідає про оперативника ЦРУ Корта Джентрі, якого грає Раян Гослінг, відомого під кодовим ім'ям Сьєрра Шість, і його протистояння з колишнім союзником Ллойдом Гансеном. Роль останнього виконує Кріс Еванс. Герой Гослінга — колишній ув'язнений, звільнений ЦРУ із в'язниці в обмін на рабство в межах секретної програми.

Режисери Ентоні та Джо Руссо — дует авторів "Месників: Війна нескінченності" та "Фіналу" — розповідають, як головний агент Джентрі розкриває темну таємницю всередині агентства, тоді як за ним полюють його колишній колега та безліч міжнародних убивць.

Окрім сюжету, де вгадується чимало моментів із фільмів про Джеймса Бонда, у новій стрічці є ще "кілька трюків, які настільки ж захопливо екстравагантні, як і неправдоподібно дурні". Сам блокбастер навіть висміює цю схожість, а головний герой жартує, що його звати Шість, тому що "агент 007 був викрадений".

За словами актора Реге-Жана Пейджа, зірки "Бріджертонів" і можливого нового Бонда, а також виконавця ролі боса ЦРУ Денні Кармайкла в "Сірій людині", блокбастер Netflix — суміш франшиз про Джеймса Бонда та Джейсона Борна:

"Це глобальна подорож, але зі шпигунами, вибухами, гарматами, падіннями з літаків ... немає нічого, чого б не було в цьому фільмі. У ньому є таке: "Як цей чувак усе ще на ногах?!". У ньому є дорогі костюми та вишуканість, "фактор Бонда". І в нього є цей гіперреальний, гіпернасильницький "фактор Борна".

"Я думаю, що зарах Бонду близько 60 років, а Борну близько 20, і цей фільм багато в чому пов'язаний із деякими проблемами, які відбуваються у світі прямо зараз. Персонаж надзвичайно екзистенційний, досить веселий, і ми просто думаємо, що він відповідає нашому почуттю гумору. Це той фільм, який, на нашу думку, гарно дивитиметься сучасна аудиторія", — вважає кінокритик Браян Віннер.

Що стосується Гослінга, який зараз, на подив фанатів, грає роль ляльки Кена в новому фільмі про Барбі, він зізнався, що завжди мріяв про бойовики.

"Екшн був його першим коханням. Це змусило мене закохатися в кіно в першу чергу... Для мене це було справжнім випробуванням вогнем, тому що це був мій перший бойовик", — зазначив актор.

Фільм знімали в семи місцях по всьому світу, від Азербайджану до Хорватії та Франції. Він складається з дев'яти основних сцен, включаючи затяжну стрілянину на міській площі в Празі.

"Ми хотіли бути дуже амбітними в цьому фільмі. Важко знімати екшн. Знімати бойовик дорого, і Netflix був готовий до такого рівня амбіцій", — заявив режисер Ентоні.

Проте реакція критиків на фільм була неоднозначною.

"Киньте франшизи "Борн", "Бонд", "Місія нездійсненна" та "Форсаж" у блендер і тримайте палець на кнопці протягом часу, необхідного для приготування бананового смузі, і — вуаля — все може закінчитися таким фільмом, як "Сірий чоловік" . Ви забудете про це, як тільки перестанете дивитися", — вважає Том Шон із The Times.

Багато критиків висміяли трилер, а один назвав його "формальним, прісним, неоригінальним і таким, що розчаровує посередністю". За словами іншого оглядача, фільм "ніколи не давав глядачам приводу для занепокоєння про місію чи персонажів" і втратив "усю напругу та хвилювання" через "абсурдний монтаж". Третій зазначає, що "не зміг назвати в ньому щось, що запам'ятовується" через кілька днів після перегляду та що було важко згадати навіть "п'ять характеристик героя".

Нагадаємо, Єва Мендес розповіла про сімейне життя з Раяном Гослінгом.