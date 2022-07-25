Никола Пельтц кардинально изменила имидж (фото)

Теперь невестка Виктории Бекхэм — не эффектная блондинка.

27-летняя американская актриса Никола Пельтц кардинально изменила имидж. Снимками с новым цветом волос жена Бруклина Бекхэма поделилась в своем Instagram.

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Дочь американского миллиардера и промышленника Нельсона Пельтца вернулась к своему натуральному цвету волос — темно-каштановому. Никола вместе с оттенком изменила еще и стиль прически, добавив к ней ровную челку.

"Назад к моим корням", — подписала фото Никола Пельтц-Бекхэм.

[ + – ] Никола Пельтц-Бекхэм изменила цвет волос

Подписчики актрисы засыпали ее комплиментами и одобрительными комментариями.

"Начало новой эры", "мне кажется, это нужно было сделать давно", "как мне нравится это", — пишут фолловеры невестки Виктории Бекхэм.

[ + – ] Никола Пельтц-Бекхэм изменила цвет волос

Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм поженились весной 2022 после двух лет ожиданий после предложения. Их роскошная церемония бракосочетания состоялась на берегу океана в Палм-Бич и стоила звездным родителям пару миллионов долларов.

Напомним, муж Николы Бруклин Бекхэм набил на всю грудь тату, посвященную своей возлюбленной.

Также Фокус писал о деталях шикарной церемонии бракосочетания сына звездных супругов Бекхэм и американской актрисы на берегу океана в Штатах.