Никола Пельтц кардинально изменила имидж (фото)
Теперь невестка Виктории Бекхэм — не эффектная блондинка.
27-летняя американская актриса Никола Пельтц кардинально изменила имидж. Снимками с новым цветом волос жена Бруклина Бекхэма поделилась в своем Instagram.
Дочь американского миллиардера и промышленника Нельсона Пельтца вернулась к своему натуральному цвету волос — темно-каштановому. Никола вместе с оттенком изменила еще и стиль прически, добавив к ней ровную челку.
"Назад к моим корням", — подписала фото Никола Пельтц-Бекхэм.
Подписчики актрисы засыпали ее комплиментами и одобрительными комментариями.
"Начало новой эры", "мне кажется, это нужно было сделать давно", "как мне нравится это", — пишут фолловеры невестки Виктории Бекхэм.
Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм поженились весной 2022 после двух лет ожиданий после предложения. Их роскошная церемония бракосочетания состоялась на берегу океана в Палм-Бич и стоила звездным родителям пару миллионов долларов.
Напомним, муж Николы Бруклин Бекхэм набил на всю грудь тату, посвященную своей возлюбленной.
Также Фокус писал о деталях шикарной церемонии бракосочетания сына звездных супругов Бекхэм и американской актрисы на берегу океана в Штатах.