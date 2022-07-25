Нікола Пельтц кардинально змінила імідж (фото)

Тепер невістка Вікторії Бекхем не ефектна блондинка.

27-річна американська акторка Нікола Пельтц кардинально змінила імідж. Знімками з новим кольором волосся дружина Брукліна Бекхема поділилася у своєму Instagram.

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Донька американського мільярдера та промисловика Нельсона Пельтца повернулася до свого натурального кольору волосся — темно-каштанового. Нікола разом з відтінком змінила ще й стиль зачіски, додавши до неї рівний чубчик.

"Назад до мого коріння", — підписала фото Нікола Пельтц-Бекхем.

[ + – ] Нікола Пельтц-Бекхем змінила колір волосся

Підписники акторки засипали її компліментами та схвальними коментарями.

"Початок нової ери", "мені здається, це треба було зробити давно", "як мені подобається це", — пишуть фоловери невістки Вікторії Бекхем.

[ + – ] Нікола Пельтц-Бекхем змінила колір волосся

Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем одружилися навесні 2022 після двох років очікувань після пропозиції. Їхня розкішна церемонія одруження відбулася на березі океану в Палм-Біч і коштувала зірковим батькам мільйонів доларів.

Нагадаємо, чоловік Ніколи Бруклін Бекхем набив на всі груди тату, присвячену своїй коханій.

Також Фокус писав про деталі шикарної церемонії одруження сина зіркового подружжя Бекхем та американської акторки на березі океану у Штатах.