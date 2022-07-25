Белла Хадид продемонстрировала стильный образ для летней прогулки 2022 (фото)

Знаменитость примеряла новый тренд – джорты.

25-летняя американская супермодель Белла Хадид продемонстрировала интересный образ для летней прогулки 2022. Об этом пишет Daily Mail.

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Звезда подиумов палестинского происхождения прогулялась по улицам Нью-Йорка в довольно стильном и необычном аутфите — коротком черном топе, который удачно подчеркнул подтянутый живот Беллы, джинсовых шортах с принтом и черных высоких сапогах Fidan Novruzova.

В качестве аксессуаров к своему дерзкому луку модель выбрала ремень из коллаборации Jean Paul Gaultier x Supreme и винтажную сумочку Louis Vuitton с монограммой.

Волосы знаменитость собрала в хвост и добавила солнцезащитные очки.

Джинсовые шорты, или джорты — новый тренд в моде в 2022. На них точно стоит обратить внимание, вдохновившись образами Беллы Хадид.

[ + – ] Белла Хадид в Нью-Йорке

В последнее время Белла Хадид все чаще попадает в объективы папарацци, демонстрируя стильные и интересные образы. В частности, супермодель нередко обращается к трендам 2000-х, выбирая яркие и винтажные луки.

Напомним, Белла Хадид сходила за продуктами в Нью-Йорке в детском пижамном комплекте.

Также Фокус писал об идеальном образе для прохладной погоды летом 2022, который накануне продемонстрировала 25-летняя Белла Хадид.