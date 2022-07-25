Белла Хадид продемонстрировала стильный образ для летней прогулки 2022 (фото)
Знаменитость примеряла новый тренд – джорты.
25-летняя американская супермодель Белла Хадид продемонстрировала интересный образ для летней прогулки 2022. Об этом пишет Daily Mail.
Звезда подиумов палестинского происхождения прогулялась по улицам Нью-Йорка в довольно стильном и необычном аутфите — коротком черном топе, который удачно подчеркнул подтянутый живот Беллы, джинсовых шортах с принтом и черных высоких сапогах Fidan Novruzova.
В качестве аксессуаров к своему дерзкому луку модель выбрала ремень из коллаборации Jean Paul Gaultier x Supreme и винтажную сумочку Louis Vuitton с монограммой.
Волосы знаменитость собрала в хвост и добавила солнцезащитные очки.
Джинсовые шорты, или джорты — новый тренд в моде в 2022. На них точно стоит обратить внимание, вдохновившись образами Беллы Хадид.
В последнее время Белла Хадид все чаще попадает в объективы папарацци, демонстрируя стильные и интересные образы. В частности, супермодель нередко обращается к трендам 2000-х, выбирая яркие и винтажные луки.
Напомним, Белла Хадид сходила за продуктами в Нью-Йорке в детском пижамном комплекте.
Также Фокус писал об идеальном образе для прохладной погоды летом 2022, который накануне продемонстрировала 25-летняя Белла Хадид.