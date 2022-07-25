Белла Хадід продемонструвала стильний образ для літньої прогулянки 2022 (фото)
Знаменитість приміряла новий тренд — джорти.
25-річна американська супермодель Белла Хадід продемонструвала цікавий образ для літньої прогулянки 2022. Про це пише Daily Mail.
Зірка подіумів палестинського походження прогулялася вулицями Нью-Йорка у доволі стильному та незвичному аутфіті — короткому чорному топі, який вдало підкреслив підтягнутий живіт Белли, джинсових шортах з принтом та чорних високих черевиках Fidan Novruzova. Як аксесуари до свого різкого луку модель обрала ремінь з колаборації Jean Paul Gaultier x Supreme та вінтажну сумочку Louis Vuitton з монограмою.
Волосся знаменитість зібрала у хвіст та додала сонцезахисні окуляри.
Джинсові шорти, або джорти — новий тренд у моді у 2022. На них точно варто звернути увагу, надихнувшись образами Белли Хадід.
Останнім часом Белла Хадід усе частіше потрапляє в об'єктиви папараці, демонструючи стильні та цікаві образи. Зокрема супермодель нерідко звертається до трендів 2000-х, обираючи яскраві та вінтажні луки.
Нагадаємо, Белла Хадід сходила за продуктами в Нью-Йорку в дитячому піжамному комплекті.
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