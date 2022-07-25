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Белла Хадід продемонструвала стильний образ для літньої прогулянки 2022 (фото)

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Фото: Соцмережі | Белла Хадід

Знаменитість приміряла новий тренд — джорти.

25-річна американська супермодель Белла Хадід продемонструвала цікавий образ для літньої прогулянки 2022. Про це пише Daily Mail.

Зірка подіумів палестинського походження прогулялася вулицями Нью-Йорка у доволі стильному та незвичному аутфіті — короткому чорному топі, який вдало підкреслив підтягнутий живіт Белли, джинсових шортах з принтом та чорних високих черевиках Fidan Novruzova. Як аксесуари до свого різкого луку модель обрала ремінь з колаборації Jean Paul Gaultier x Supreme та вінтажну сумочку Louis Vuitton з монограмою.

Волосся знаменитість зібрала у хвіст та додала сонцезахисні окуляри.

Джинсові шорти, або джорти — новий тренд у моді у 2022. На них точно варто звернути увагу, надихнувшись образами Белли Хадід.

Белла Хадід у Нью-Йорку

Останнім часом Белла Хадід усе частіше потрапляє в об'єктиви папараці, демонструючи стильні та цікаві образи. Зокрема супермодель нерідко звертається до трендів 2000-х, обираючи яскраві та вінтажні луки.

Нагадаємо, Белла Хадід сходила за продуктами в Нью-Йорку в дитячому піжамному комплекті.

Також Фокус писав про ідеальний образ для прохолодної погоди влітку 2022, який напередодні продемонструвала 25-річна Белла Хадід.