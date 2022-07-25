Кейт Мосс призналась, почему поддержала Джонни Деппа в суде

В 90-х Джонни Депп и Кейт Мосс были одной из самых ярких пар Голливуда.

48-летняя британская супермодель Кейт Мосс призналась, почему решила поддержать своего бывшего бойфренда Джонни Деппа в суде. Об этом пишет The Economic Times.

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Звезда подиумов 90-х рассказала, что хорошо относится к 59-летнему голливудскому актеру и доверяет ему.

"Я знаю правду о Джонни. Я знаю, что он никогда не толкал меня с лестницы. Я должна была рассказать об этом всем", — призналась бывшая возлюбленная Джонни Деппа.

Кейт Мосс и Джонни Депп долгое время встречались в 90-е. Фанаты пары ожидали грандиозную свадьбу, однако актер решил уйти к другой знаменитости, актрисе Ванессе Паради. В их союзе родилось двое детей — Джек и Лили-Роуз. Однако официальный брак Паради и Депп так и не заключили.

[ + – ] Джонни Депп и Эмбер Херд Фото: Getty Images

В июне 2022 закончился длительный судебный процесс между Джонни Деппом и его бывшей женой, актрисой Эмбер Херд. Последняя обвиняла своего экс-возлюбленного в домашнем насилии, чем практически разрушила его актерскую карьеру.

Однако Херд проиграла суд, обвинения Деппа остались слухами и домыслами его экс-жены, а сама Эмбер должна выплатить Джонни 15 миллионов долларов компенсации.

Напомним, Кейт Мосс выступила на стороне защиты Джонни Деппа во время судебного заседания.

Также Фокус писал о вероятном повторении романа между Джонни Деппом и Кейт Мосс в 2022. Бывшую влюбленную пару заметили на свидании в Лондоне.