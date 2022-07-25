Кейт Мосс зізналася, чому підтримала Джонні Деппа в суді

У 90-х Джонні Депп та Кейт Мосс були однією з найяскравіших пар Голлівуду.

48-річна британська супермодель Кейт Мосс зізналася, чому вирішила підтримати свого колишнього бойфренда Джонні Деппа у суді. Про це пише The Economic Times.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Зірка подіумів 90-х розповіла, що добре ставиться до 59-річного голлівудського актора та довіряє йому.

"Я знаю правду про Джонні. Я знаю, що він ніколи не штовхав мене з драбини. Я повинна була розповісти про це всім", — зізналася колишня кохана Джонні Деппа.

Кейт Мосс і Джонні Депп тривалий час зустрічалися у 90-х. Фанати пари очікували на грандіозне весілля, проте актор вирішив піти до іншої знаменитості — Ванесси Параді. У їхньому союзі народилося двох дітей — Джек та Лілі-Роуз. Проте шлюб Параді та Депп так і не уклали.

[ + – ] Джонні Депп та Ембер Герд Фото: Getty Images

У червні 2022 закінчився тривалий судовий процес між Джонні Деппом та його колишньою дружиною, акторкою Ембер Герд. Остання звинувачувала свого коханого в домашньому насильстві, чим практично зруйнувала його акторську кар'єру. Проте Герд програла суд, звинувачення Деппа залишилися чутками та домислами його ексдружини, а сама Ембер повинна виплатити Деппу 15 мільйонів доларів компенсації.

Нагадаємо, Кейт Мосс виступила на стороні захисту Джонні Деппа під час судового засідання.

Також Фокус писав про ймовірне повторення роману між Джонні Деппом та Кейт Мосс. Колишню пару помітили на побаченні у Лондоні.